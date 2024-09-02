Бензин не будет дорожать, несмотря на повышение акциза. Вот почему
Законопроект о новых акцизах подписан. Ключевые моменты.
1. Удорожание бензина и дизеля на колонках не ожидаем.
Причины:
– Незначительное повышение акциза (1,5-2 грн/л)
– Большие запасы, созданные трейдерами накануне 1 сентября (т.е. со старым акцизом).
– Благоприятная ценовая конъюнктура внешнего рынка (цены держались относительно низкими в течение всего августа).
2. Сжиженный газ будет дорожать.
Причины:
– Более существенно повышение акциза, чем на бензин и дизель (расчетно 5,2 грн/л).
– Ограниченность мощностей для хранения (невозможность создания больших запасов).
Подорожание уже началось в августе, цены прибавили чуть меньше гривни. Ожидаем, что средняя стоимость автогаза в сентябре вырастет до 33 грн./л. Однако экономическая эффективность сжиженного газа по отношению к бензину сохраняется.
3. Уже в сентябре госбюджет получит дополнительно около 2,8 млрд грн, которые будут направлены на финансирование обороны.