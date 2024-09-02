Уже в сентябре госбюджет получит дополнительно около 2,8 млрд грн, которые будут направлены на финансирование обороны

Законопроект о новых акцизах подписан. Ключевые моменты.

1. Удорожание бензина и дизеля на колонках не ожидаем.

Причины:

– Незначительное повышение акциза (1,5-2 грн/л)

– Большие запасы, созданные трейдерами накануне 1 сентября (т.е. со старым акцизом).

– Благоприятная ценовая конъюнктура внешнего рынка (цены держались относительно низкими в течение всего августа).

2. Сжиженный газ будет дорожать.

Причины:

– Более существенно повышение акциза, чем на бензин и дизель (расчетно 5,2 грн/л).

– Ограниченность мощностей для хранения (невозможность создания больших запасов).

Подорожание уже началось в августе, цены прибавили чуть меньше гривни. Ожидаем, что средняя стоимость автогаза в сентябре вырастет до 33 грн./л. Однако экономическая эффективность сжиженного газа по отношению к бензину сохраняется.

3. Уже в сентябре госбюджет получит дополнительно около 2,8 млрд грн, которые будут направлены на финансирование обороны.

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