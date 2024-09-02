Вже у вересні держбюджет отримає додатково близько 2,8 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування оборони

Законопроєкт про нові акцизи підписаний. Ключові моменти.

1. Подорожчання бензину й дизелю на колонках не очікуємо.

Причини:

– Незначне підвищення акцизу (1,5-2 грн/л).

– Великі запаси, створені трейдерами напередодні 1 вересня (тобто зі старим акцизом).

– Сприятлива цінова кон’юнктура зовнішнього ринку (ціни трималися відносно низькими протягом всього серпня).

2. Скраплений газ дорожчатиме.

Причини:

– Більш суттєве підвищення акцизу, ніж на бензин й дизель (розрахунково 5,2 грн/л).

– Обмеженість потужностей для зберігання (неможливість створення великих запасів).

Подорожчання вже розпочалось у серпні, ціни додали трохи менше гривні. Очікуємо, що середня вартість автогазу у вересні зросте до 33 грн/л. Проте економічна ефективність скрапленого газу відносно бензину зберігається.

3. Вже у вересні держбюджет отримає додатково близько 2,8 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування оборони.

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