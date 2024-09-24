Бизнес должен возглавить реформу образования. Вот как

Если мы хотим попасть в топ-30 стран по уровню ВВП, нужно работать над развитием человеческого капитала

Система образования — фундамент этих изменений.

Если посмотреть структуру ВВП в быстроразвивающихся странах, то это — высокотехнологичные компании, генерирующие высокую добавленную стоимость. Такие компании нуждаются в людях с определенными компетенциями, которые нужно развивать у наших детей — математика, английский, STEM и т.д.

Мы начали работу над этим и уже больше года вместе с МОН работаем над трансформацией системы образования. Мы сформировали образ будущего — построить систему образования, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики. Поставили цели, что нужно сделать, чтобы этого добиться.

Построить современную инновационную систему образования невозможно без интеграции с бизнесом. И эксперты, специалисты по бизнесу могут приобщиться к трансформации фактически в любом звене — от школ до университетов.

Трансформация школьного образования

Первое важное направление работы – это школьное образование. Сейчас нам нужно переосмыслить, какие смыслы вкладывать в систему образования и формирование каких компетенций является первоочередными. Самое главное — чтобы, несмотря на войну, мы догоняли развивающиеся страны. Работаем одновременно над несколькими треками.

В частности, перезагрузили реформу НУШ, обновляем "Защиту Украины", работаем над возвращением учащихся к безопасному обучению офлайн, разработали концепцию трансформации старых советских школ в современные пространства, занимаемся дебюрократизацией системы образования и т.д.

Первое, над чем сейчас работаем, — обновление физических и цифровых учебников, чтобы улучшать образовательный контент. Если в компаниях есть люди, занимающиеся образованием, мы предлагаем присоединиться к нашей рабочей группе, занимающейся новыми стандартами, и улучшить то, что заложено в этих стандартах и программах.

Отдельный трек – интеграция искусственного интеллекта. Мы будем искать решения, как совершить скачок в мир АI и стать наиболее прогрессивной страной в этом направлении. В частности, в тьюторинге. В системе образования невозможно обеспечить каждого ребенка отдельным тьютором. Решить эту проблему помогает искусственный интеллект. К примеру, ребенок отстает в обучении от одноклассников. Искусственный интеллект будет помогать наверстать упущенное, подтянуть знания по определенным предметам.

Я сам тестировал ChatGPT как тьютора и просил оценить уровень английского. Мы общались на разные темы, а потом я спросил, где были ошибки. И он это делал так, как ни один учитель в моей школе, похвалил, осторожно указал, что нужно исправить.

Также бизнес может приобщаться к проведению профориентационных мероприятий, преподаванию предметов или кружков, менторству учащихся и приобщаться к профессиональному развитию учителей.

Запрос к бизнесу

Трансформация профтехов и заведений высшего образования

Профтехи сейчас в особом фокусе нашей работы. Долгое время им не уделялось должного внимания, и сейчас мы хотим создать учебные заведения, в которых будут готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда и формировать экономическое будущее Украины.

В прошлом году вместе с МОН запустили проект "100 мастерских", чтобы создать в профтехах современные места для качественного обучения. Для реализации государство выделило субвенцию 549 млн. грн. На эти средства обновят 88 мастерских, остальные профинансируют международные доноры и партнеры. Профтехи уже готовят специалистов, востребованных на рынке, чем закрывают запросы бизнеса. С другой стороны, бизнес может принимать студентов на стажировку, обучать и трудоустраивать.

В заведениях высшего образования с этого года внедряем новую систему финансирования с подходом "деньги ходят за студентами". Впервые контрактники смогут получить дополнительное финансирование от государства и выбрать университет и специальность, которая действительно нравится. Получить грант на обучение можно через Действие. Уже сформировано более 11 тысяч сертификатов в приложении.

Один из важнейших проектов для меня лично – перезагрузка Наблюдательных советов в университетах. До этого они уже работали в университетах, но выполняли формальную функцию. Нужно изменять формат менеджмента в учебных заведениях.

Наша цель — сделать Набсовет органом самоуправления с мощным голосом бизнеса. В состав обновленных Наблюдательных советов войдут компетентные и профессиональные люди. Они будут выбирать ректора, сформируют четкие и публичные KPI, которые он должен выполнить и за которые он должен нести ответственность. Это возможность для топ-менеджеров приобщиться к образовательным процессам и изменять систему с учетом вызовов и потребностей в новой реальности. С другой стороны, университеты могут привлекать СЕО технологических компаний, экспертов ИТ-сферы или других направлений, способных внести весомый вклад в развитие качественного высшего образования и внедрять лучшие практики бизнеса в образовании.

Участниками пилотного проекта будут три университета – Национальный авиационный университет, Запорожский национальный университет и Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. В первом из них уже работает обновленный наблюдательный совет. После пилота планируем масштабировать такой подход к формированию наблюдательных советов на все университеты.

Запрос к бизнесу

Запрос к бизнесу

Образовательная экосистема Мечта

Мечта – это философская идея. Я верю, что Мечта станет геймченджером, ускоряющим развитие наших детей. У нас нет 20-30 лет, чтобы реформировать систему образования и наверстать образовательные потери и разрывы. Мир развивается и не ожидает, что у нас война. Нам нужно в режиме реального времени видеть, как реализуют инновации, которые мы внедряем, как учатся дети по всей стране, как внедряют новые предметы, стандарты и т.д.

В идеале есть дашборд, где можешь выбрать любые критерии того, как и что работает. А еще нам нужно, чтобы учителя как проводники знаний для детей получали быстрый доступ к новой информации. Так у нас возникла идея создать проект Мечта, чтобы все дети, учителя и родители имели приложение и понимали его ценность.

Мечта – это целая экосистема – приложение и портал. Сейчас Мечту тестируют 40 школ. После бета-теста сможет подсоединить любая желающая школа. Следующие шаги – дошкольная школа, профтехи, высшее образование и образование для взрослых. Так на смену устаревшей парадигме "получить диплом" придет непрерывное обучение по принципу Lifelong Learning.

Бизнесы из любой сферы могут приобщиться к развитию Мечты: технологические компании, образовательные проекты и программы, контентные платформы и все, кто стремится вдохновлять украинцев на обучение и развитие.

Запрос в бизнес

Если вы готовы присоединиться к трансформации любого звена образования, любого проекта или у вас есть фидбек или новые предложения по трансформации системы образования — пишите на почту [email protected] .

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net