Бізнес має очолити реформу освіти. Ось як

Економічне диво неможливе без освітнього. Якщо ми хочемо потрапити в топ-30 країн за рівнем ВВП, потрібно працювати над розвитком людського капіталу

Система освіти є фундаментом цих змін.

Якщо подивитися структуру ВВП у країнах, які швидко розвиваються, то це — високотехнологічні компанії, що генерують високу додану вартість. Такі компанії потребують людей з певними компетентностями, які потрібно розвивати в наших дітей, — математика, англійська, STEM тощо.

Ми почали роботу над цим і вже понад рік разом з МОН працюємо над трансформацією системи освіти. Ми сформували візію майбутнього — побудувати систему освіти, здатну формувати професійних та щасливих людей для нової інноваційної економіки. Поставили цілі, що потрібно зробити, щоб цього досягнути.

Побудувати сучасну, інноваційну систему освіти неможливо без інтеграції з бізнесом. Й експерти, фахівці з бізнесу можуть долучитися до трансформації фактично в кожній ланці — від шкіл до університетів.

Трансформація шкільної освіти

Перший важливий напрям роботи — це шкільна освіта. Зараз нам потрібно переосмислити, які сенси вкладати в систему освіти й формування яких компетенцій є першочерговим. Найголовніше — щоб попри війну ми наздоганяли країни, які розвиваються. Працюємо одночасно над декількома треками.

Зокрема, перезавантажили реформу НУШ, оновлюємо "Захист України", працюємо над поверненням учнів до безпечного навчання офлайн, розробили концепцію трансформації старих радянських шкіл на сучасні простори, займаємося дебюрократизацією системи освіти тощо.

Перше, над чим зараз працюємо, — оновлення фізичних і цифрових підручників, щоб покращувати освітній контент. Якщо в компаніях є люди, які займаються освітою, ми пропонуємо долучитися до нашої робочої групи, яка працює над новими стандартами, і покраштестити те, що закладено в цих стандартах та програмах.

Окремий трек — інтеграція штучного інтелекту. Ми шукатимемо рішення, як зробити стрибок у світ АІ і стати найбільш прогресивною країною в цьому напрямі. Зокрема, у тьюторингу. У системі освіти неможливо забезпечити кожну дитину окремим тьютором. Розв’язати цю проблему допомагає штучний інтелект. Наприклад, дитина відстає в навчанні від однокласників. Штучний інтелект допомагатиме надолужити втрати, підтягнути знання з певних предметів.

Я сам тестував ChatGPT як тьютора й просив оцінити рівень англійської. Ми спілкувалися на різні теми, а потім я запитав, де були помилки. І він це робив так, як жоден учитель у моїй школі, — похвалив, обережно вказав, що потрібно виправити.

Також бізнес може долучатися до проведення профорієнтаційних заходів, викладання предметів чи гуртків, менторства учнів та долучатися до професійного розвитку вчителів.

Запит до бізнесу

Трансформація профтехів і закладів вищої освіти

Профтехи зараз в особливому фокусі нашої роботи. Довгий час їм не приділяли належної уваги, і зараз ми хочемо створити заклади освіти, у яких готуватимуть фахівців, що затребувані на ринку праці і які формуватимуть економічне майбутнє України.

Минулого року разом з МОН запустили проєкт "100 майстерень", щоб створити в профтехах сучасні простори для якісного навчання. Для реалізації держава виділила субвенцію 549 млн грн. На ці кошти оновлять 88 майстерень, решту профінансують міжнародні донори та партнери. Профтехи вже готують фахівців, які затребувані на ринку, чим закривають запити бізнесу. З іншого боку, бізнес може брати студентів на стажування, навчати й працевлаштовувати.

У закладах вищої освіти з цього року впроваджуємо нову систему фінансування з підходом "гроші ходять за студентами". Уперше контрактники зможуть отримати додаткове фінансування від держави й вибрати університет та спеціальність, яка їм дійсно подобається. Отримати грант на навчання можна через Дію. Уже сформували понад 11 тисяч сертифікатів у застосунку.

Один із найважливіших проєктів для мене особисто — перезавантаження наглядових рад в університетах. До цього вони вже працювали в університетах, але виконували досить формальну функцію. Потрібно змінювати формат менеджменту в закладах освіти.

Наша мета — зробити наглядову раду органом самоврядування з потужним голосом бізнесу. До складу оновлених наглядових рад увійдуть компетентні й професійні люди. Вони обиратимуть ректора, сформують чіткі й публічні KPI, які він має виконати і за які повинен нести відповідальність. Це можливість для топменеджерів долучитися до освітніх процесів і змінювати систему, враховуючи виклики та потреби в новій реальності. З іншого боку, університети можуть залучати СЕО технологічних компаній, експертів ІТ-сфери чи інших напрямів, здатних зробити вагомий внесок у розвиток якісної вищої освіти й упроваджувати найкращі практики бізнесу в освіті.

Учасниками пілотного проєкту будуть три університети — Національний авіаційний університет, Запорізький національний університет та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У першому з них уже працює оновлена наглядова рада. Після пілоту плануємо масштабувати такий підхід до формування наглядових рад на всі університети.

Запит до бізнесу

Запит до бізнесу

Освітня екосистема Мрія

Мрія — це філософська ідея. Я вірю, що Мрія стане геймченджером, який прискорить розвиток наших дітей. У нас немає 20–30 років, щоб реформувати систему освіти й надолужити освітні втрати та розриви. Світ розвивається й не чекає, що в нас війна. Нам потрібно в режимі реального часу бачити, як реалізують інновації, які ми впроваджуємо, як навчаються діти по всій країні, як упроваджують нові предмети, стандарти тощо.

В ідеалі мати дашборд, де можеш вибрати будь-які критерії того, як і що працює. А ще нам потрібно, щоб учителі як провідники знань для дітей отримували швидкий доступ до нової інформації. Так у нас виникла ідея створити проєкт Мрія, щоб усі діти, вчителі та батьки мали застосунок і розуміли його цінність.

Мрія — це ціла екосистема — застосунок і портал. Зараз Мрію тестують 40 шкіл. Після бета-тесту зможе під’єднати кожна охоча школа. Наступні кроки — дошкілля, профтехи, вища освіта та освіта для дорослих. Так на зміну застарілій парадигмі "отримати диплом" прийде безперервне навчання за принципом Lifelong Learning.

Бізнеси з будь-яких сфер можуть долучитися до розбудови Мрії: технологічні компанії, освітні проєкти та програми, контентні платформи й усі, хто прагне надихати українців на навчання та розвиток.

Запит до бізнесу

Якщо ви готові долучитися до трансформації будь-якої ланки освіти, будь-якого проєкту або у вас є фідбек чи нові пропозиції щодо трансформації системи освіти — пишіть на пошту [email protected].

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