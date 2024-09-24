Ослабленную Хезболлу подталкивают к тотальному конфликту с Израилем – последствия будут разрушительными для всех

Как исследователь Ливана и Израиля я следил за динамикой этой войны на истощение с 8 октября 2023 года, на следующий день после того, как ХАМАС совершил беспрецедентное и смертоносное нападение на Израиль, который ответил бомбардировкой Сектора Газа. Тогда Хезболла начала ракетные обстрелы северного Израиля в знак солидарности с ХАМАС в Газе.

Несмотря на громкую риторику и взаимные угрозы уничтожения до последних дней ни Израиль, ни Хезболла, ни спонсор последней Иран не проявляли интереса к полномасштабной войне. Все стороны наверняка знают о возможных разрушительных последствиях такого случая для себя: Израиль обладает военной мощью, чтобы опустошить Бейрут и другие части Ливана, как это было в Газе, тогда как даже ослабленная Хезболла могла бы выпустить тысячи ракет по израильским стратегическим объектам, аэропорту, центру Тель-Авива, линии водоснабжения и электрическим узлам, а также морским газовым вышкам.

Поэтому они обменивались огнем и ударами вдоль общей границы с определенной степенью согласованными красными линиями касательно географического масштаба атак и попыток не нацеливаться на гражданских.

Но недавние нападения Израиля на Ливан, возможно, перевернули страницу этой войны на истощение в новую и гораздо более острую ситуацию, поставив регион на грань полной войны. Такая война повлекла бы за собой хаос в Ливане и Израиле, а также могла бы вовлечь Иран и Соединенные Штаты в прямую конфронтацию. Таким образом, это также осуществило бы то, что боевики ХАМАС убили около 1200 израильтян 7 октября в надежде, что жесткий ответ Израиля привлечет больше групп во всем регионе.

Опасная "новая фаза"

Генеральный секретарь Хезболлы Хасан Насралла в течение почти года боевых действий настаивал на том, что его организация прекратит огонь только при достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Однако в последние недели Израиль перевел конфликт в противоположном направлении.

Нападение на систему связи Хезболлы было направлено на оперативников организации, но поразило многих гражданских прохожих, оставив ливанцев в шоке, травме, гневе и отчаянии.

Это продемонстрировало тактическое военное превосходство Израиля над Хезболлой. Беспрецедентное проникновение в сердцевину командных и рядовых структур организации никогда не наблюдалось ни в одном глобальном конфликте или войне. Он поразил Хезболлу в ее наиболее уязвимых местах и даже разоблачил ее координацию с Ираном – одним из пострадавших от взрывов пейджера был посол Ирана в Ливане.

Убийство Акила через два дня стало еще одним сигналом того, что израильское правительство решило попытаться изменить правила этой рискованной игры в репрессии и контррепрессии. Понятно, что вместо непростого статус-кво, характеризовавшего эту войну на истощение в течение почти года, намерение Израиля сейчас состоит в том, чтобы давить на Хезболлу, чтобы она уступила.

После почти целого года сдерживаемого напряжения с Хезболлой лидеры Израиля, похоже, готовы рискнуть эскалацией, которая может выйти из-под контроля. Сложно определить, какая стратегия стоит за действиями Израиля: с 7 октября, как отметила администрация Байдена, Израиль не продемонстрировал согласованной стратегии с четкими политическими целями.

А критики премьер-министра Биньямина Нетаньяху предполагают, что он главным образом мотивирован собственным политическим выживанием и сохранением власти как главы государства, связывая интересы Израиля со своими собственными.

Объединение "оси сопротивления"

После таких сокрушительных ударов по организации Насраллы трудно подумать, что Хезболла захочет сократить масштабы, прекратить свои трансграничные атаки и отступить от израильской границы или отказаться от своего обязательства поддерживать ХАМАС в Газе.

С другой стороны, выбор полномасштабной войны после того, как вы потратили год, избегая ее, связан с риском – и Насралла, и его спонсоры в Тегеране хорошо знают, какой высокой ценой может стать такая война для Хезболлы, Ливана и, возможно, для Ирана.

Если бы "Хезболла" сейчас начала войну против Израиля, она сделала бы наиболее результативный шаг с момента своего основания в 1982 году. Но она сделала бы это с разрушенными системами связи и без значительной части своего руководства – некоторые из них десятилетиями работали бок о бок с Насраллой, развивая с ним военный потенциал организации.

В некоторых аспектах израильтяне под руководством Нетаньяху и ливанцы в стране, которая все больше становится заложником интересов Хезболлы, сталкиваются с подобными трудностями: их благополучие приносится в жертву другим приоритетам.

Недавние заявления Нетаньяху о заботе об израильских гражданах на севере звучат пусто после 11 месяцев проведения политики, которая поставила их под большую опасность, а также выступлений против соглашения о прекращении огня в Газе.

В Ливане Хезболла втянула страну в эту войну вопреки воле большинства ливанцев – решение, которое привело к значительным разрушениям в частях страны, уже подвергшихся чрезвычайному политическому и экономическому давлению.

В своей речи Насралла описал затруднительное положение Хезболлы как положение всего Ливана, одновременно посылая скрытую угрозу, что инакомыслие не будет допускаться. Многие ливанцы, несомненно, благосклонно относятся к палестинскому делу и возмущаются войной Израиля в Газе. Но в то же время они могут отрицать идею, что в этом процессе нужно пожертвовать собственным благополучием.

Тем временем Яхья Синвар, лидер ХАМАС и идеолог резни 7 октября, вполне может с удовольствием наблюдать за развертыванием событий между Израилем и Хезболлой. Его план был разработан, чтобы инициировать объединение всех фронтов так называемой "оси сопротивления", в которую входят хуситы в Йемене, а также Хезболла и другие поддерживаемые Ираном группы, с надеждой на региональную войну против Израиля.

Спустя год мы как никогда приблизились к этому сценарию.

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