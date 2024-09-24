Ослаблену Хезболлу підштовхують до тотального конфлікту з Ізраїлем – наслідки будуть руйнівними для всіх

Як дослідник Лівану та Ізраїлю я стежив за динамікою цієї війни на виснаження з 8 жовтня 2023 року, наступного дня після того, як ХАМАС здійснив безпрецедентний і смертоносний напад на Ізраїль, який відповів бомбардуванням Сектора Гази. Тоді Хезболла почала ракетний обстріл північного Ізраїлю на знак солідарності з ХАМАС у Газі.

Попри гучну риторику та взаємні погрози знищення, до останніх днів ані Ізраїль, ані Хезболла, ані спонсор останньої Іран не виявляли інтересу до повномасштабної війни. Усі сторони напевно знають про ймовірні руйнівні наслідки такого випадку для себе: Ізраїль має військову міць, щоб спустошити Бейрут та інші частини Лівану, як це було в Газі, тоді як навіть ослаблена Хезболла могла б випустити тисячі ракет по ізраїльських стратегічних об’єктах, аеропорту, центру Тель-Авіва, лінії водопостачання та електричних вузлах, а також морських газових вежах.

Тож натомість вони обмінювалися вогнем і ударами вздовж спільного кордону з певною мірою узгодженими червоними лініями щодо географічного масштабу атак і намагань не націлюватися на цивільних.

Але нещодавні напади Ізраїлю на Ліван, можливо, перевернули сторінку цієї війни на виснаження в нову та набагато гострішу ситуацію, поставивши регіон на межу повної війни. Така війна спричинила б хаос у Лівані та Ізраїлі, а також могла б втягнути Іран та Сполучені Штати у пряму конфронтацію. Таким чином, це також здійснило б те, що бойовики ХАМАСу вбили близько 1200 ізраїльтян 7 жовтня в надії, що жорстка відповідь Ізраїлю приверне більше груп у всьому регіоні.

Небезпечна "нова фаза"

Генеральний секретар Хезболли Хасан Насралла протягом майже року бойових дій наполягав на тому, що його організація припинить вогонь лише за умови досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Однак останніми тижнями Ізраїль перевів конфлікт у протилежному напрямку.

Напад на систему зв’язку Хезболли був спрямований на оперативників організації, але вразив багатьох цивільних перехожих, залишивши ліванців у шоці, травмі, гніві та відчаї.

Це продемонструвало тактичну військову перевагу Ізраїлю над Хезболлою. Безпрецедентне проникнення в серцевину командних і рядових структур організації ніколи не спостерігалося в жодному глобальному конфлікті чи війні. Він вразив Хезболлу в її найбільш вразливих місцях і навіть викрив її координацію з Іраном – одним із постраждалих від вибухів пейджера був посол Ірану в Лівані.

Убивство Акіла через два дні стало ще одним сигналом того, що ізраїльський уряд вирішив спробувати змінити правила цієї ризикованої гри у репресії та контррепресії. Зрозуміло, що замість непростого статус-кво, який характеризував цю війну на виснаження протягом майже року, намір Ізраїлю зараз полягає в тому, щоб тиснути на Хезболлу, щоб вона поступилася.

Після майже цілого року стримуваного напруження з Хезболлою лідери Ізраїлю, схоже, готові ризикнути ескалацією, яка може вийти з-під контролю. Важко визначити, яка стратегія стоїть за діями Ізраїлю: з 7 жовтня, як зазначила адміністрація Байдена, Ізраїль не продемонстрував узгодженої стратегії з чіткими політичними цілями.

Натомість критики прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу припускають, що він головним чином мотивований власним політичним виживанням і збереженням влади як глави держави, пов’язуючи інтереси Ізраїлю зі своїми власними.

Об'єднання "вісі опору"

Після таких нищівних ударів по організації Насралли важко подумати, що Хезболла захоче скоротити масштаби, припинити свої транскордонні атаки та відступити від ізраїльського кордону або відмовитися від свого зобов’язання підтримувати ХАМАС у Газі.

З іншого боку, вибір повномасштабної війни після того, як ви витратили рік, уникаючи її, пов’язаний із ризиком – і Насралла, і його спонсори в Тегерані добре знають, якою високою ціною може стати така війна для Хезболли, Лівану та, можливо, для Ірану.

Якби Хезболла зараз розпочала війну проти Ізраїлю, вона зробила б найбільш результативний крок з моменту свого заснування в 1982 році. Але вона зробила б це з понівеченими системами зв’язку та без значної частини свого керівництва – деякі з яких десятиліттями працювали пліч-о-пліч з Насраллою, розбудовуючи з ним військовий потенціал організації.

У деяких аспектах ізраїльтяни під керівництвом Нетаньягу та ліванці в країні, яка дедалі більше стає заручником інтересів Хезболли, постають перед подібними труднощами: їхній добробут приноситься в жертву іншим пріоритетам.

Нещодавні заяви Нетаньягу про турботу про ізраїльських громадян на півночі звучать порожньо після 11 місяців проведення політики, яка поставила їх під більшу небезпеку, а також виступів проти угоди про припинення вогню в Газі.

У Лівані Хезболла втягнула країну в цю війну всупереч волі більшості ліванців – рішення, яке призвело до значних руйнувань у частинах країни, що вже зазнали надзвичайного політичного та економічного тиску.

У своїй промові Насралла описав скрутне становище Хезболли як становище всього Лівану, водночас посилаючи приховану погрозу, що інакомислення не допускатиметься. Багато ліванців, безсумнівно, прихильно ставляться до палестинської справи та обурюються війною Ізраїлю в Газі. Але водночас вони можуть заперечувати ідею, що в цьому процесі потрібно пожертвувати власним добробутом.

Тим часом Ях’я Сінвар, лідер ХАМАСу та ідеолог різанини 7 жовтня, цілком може із задоволенням спостерігати за розгортанням подій між Ізраїлем та Хезболлою. Його план був розроблений, щоб ініціювати об’єднання всіх фронтів так званої "осі опору", до якої входять хусити в Ємені, а також Хезболла та інші підтримувані Іраном групи, з надією на регіональну війну проти Ізраїлю.

Через рік ми як ніколи наблизилися до цього сценарію.

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