Bushfires в Австралии: таких пожаров не было последних 17 лет

Месяц назад в Копенгагене я случайно познакомился в баре с австралийцем. "Вот удача! - сказал я, - я туда лечу на Новый год. Как там?". "Будет очень жарко", - сказал мой новый знакомый. "И все горит".

"Bushfires". Именно так в Австралии называют лесные пожары. "Буш" - это малонаселенная, поросшая невысоким лесом местность. То, что стоит между обжитыми людьми побережьями Австралии, и пустынным "outback". Мы с семьей прилетели в Сидней, проведя неделю в Новой Зеландии, и, после прохлады Южного острова (да, там все наоборот - по ту сторону экватора север и юг перевернуты), тот встретил удушающей жарой.

Австралийские лесные пожары уже стали притчей во языцех - и справедливо. Тодор, наш водитель, родом из Болгарии, встретивший нас в аэропорту, сказал, что таких пожаров не было все 17 лет, что он прожил в Сиднее. Или даже дольше. Однако, 30 декабря прошлого года воздух был относительно чист.

31 декабря город готовился к встрече Нового года и знаменитому на весь мир фейерверку - весь центр и набережная были перекрыты, всюду временные заборы и кордоны полиции. Наша гид только развела руками - обзорной экскурсии не получилось. Прокатились по престижным районам Сиднея - уютные коттеджи, "мыс самоубийц", где сиднейские тинейджеры, не выдержавшие школьной нагрузки, часто сводят счеты со своей молодой жизнью, пляжи, заполненные людьми, и серая дымка на горизонте.

Что касается знаменитого фейерверка (а он и правда грандиозный!), то до последнего момента ходили слухи, что его отменят. Но не отменили (все равно все деньги были потрачены уже много месяцев назад).

Первого января ветер изменил направление, и город затянул удушливый дым. Прямо как в Киеве осенью прошлого года. Нам повезло - уже утром 2 января мы улетели в Квинсленд - на север Австралии. Там, в Кернсе, ничего не горело, и местные жители только сочувствовали обитателям южных штатов.

Но, приплыв на пароме на тропический остров Фицрой и включив новости, я сразу увидел breaking news: только с 31 декабря по 2 января в штате Новый Южный Уэльс сгорело 459 домов. Погибло несколько человек. Тогда и стало понятно, почему перед правительственными зданиями в Сиднее были приспущены флаги.