В последнее время даже эта консервативная отрасль претерпевает существенные изменения

Работу управляющих активами дополняют технологии, в том числе ИИ. Ряд процессов автоматизируется, они становятся более быстрыми и стандартизированными. Уже сейчас генеративный ИИ позволяет создавать "вторых пилотов" для финансовых консультантов – автоматизируются рутинные, но достаточно затратные по времени задачи: открытие счетов, проверка юридических документов и т.д.

Индустрия fintech и ее инвестиционное ответвление wealthtech активно набирают обороты. По данным FT Partners, на июнь 2023-го под управлением технологических решений (через инвестиционные платформы и робоадвайзинг) находилось более четырех триллионов долларов. Подобно многим рынкам, в области wealth management актуализировался вопрос: как быстро человека заменят работы?

Однако в управлении капиталом не все так линейно – рынок меняют не столько технологии, сколько новые запросы и потребности целевой аудитории. Более того – именно эти новые запросы подталкивают технологизацию финансового рынка.

Авторы World Wealth Report Series 2023 компании Capgemini выделяют несколько основных категорий богатых людей по размеру их капитала: High Net Worth (от $1m до $5m), Very High Net Worth ($5m-$30m), Ultra High Net Worth ($30m+ ). Представителями VHNW и UHNW преимущественно являются предприниматели, средний возраст которых составляет 65,4 года, а размер капитала – около $77,7 m. 85% этих людей заработали свои деньги самостоятельно, и для них актуализировался вопрос передачи наследства своим семьям.

UHNW инвестируют в разные классы активов, при этом имеют сложные, диверсифицированные инвестиционные портфели. Они активно интересуются индустрией современных технологий – не только как инвесторы в технологические компании, но и потребители fintech услуг.

89% опрошенных авторами исследования состоятельных людей признались в том, что они ежедневно проводят онлайн не менее трех часов личного времени. UHNW обладают высоким уровнем цифровой грамотности и интересуются разнообразными новинками в области wealthtech. По данным британской компании 11FS, к концу 2024 года до 25% процесса управления активами будет происходить через приложения.

Уже сегодня компании, предоставляющие услуги wealth management, активизировали сотрудничество с разработчиками таких приложений, чтобы удовлетворить запрос клиентов на диджитализацию инвестиционного процесса. Некоторые приложения позволяют инвесторам получать доступ к лучшим инвестиционным предложениям от партнерской сети большого количества управляющих активами из разных компаний, а также закрывать потребности, связанные с трастовым сервисом, налоговым резидентством, планированием наследства, получать юридическое сопровождение отдельных операций.

Интересы богатых людей распространяются далеко за пределы инвестиций и классических финансов. Согласно исследованию Ten lifestyle group, все больше представителей Ultra High Net Worth из-за высокой турбулентности и неопределенности в мире ищут безопасных мест и условий для себя и своих семей. Это предполагает переезды, обустройство в новых городах и даже на новых континентах, приобретение недвижимости, организацию обучения и досуга, быструю и гармоничную интеграцию в местные сообщества людей, равных по состоянию, ценностям и интересам и т.д.

Для UHNW важно, чтобы управление этими процессами, как и осуществление финансовых операций, стало удобным и быстрым – в идеале, чтобы оно сводилось к нескольким кликам в мобильном приложении. Уже разрабатываются продукты, частично удовлетворяющие эти запросы. Среди них – приложения, позволяющие клиенту управлять своими платежами и пользоваться услугами виртуального консьержа, осуществлять cashless-расчеты, несмотря на лимиты и ограничения, получать доступ на элитные инвенты в новых городах, планировать путешествия, инвестировать в предметы искусства и роскоши.

Практически каждый второй UHNW коллекционирует произведения искусства. Цифровизация затронула и этот процесс. В частности, аукционный дом Sotheby`s активно работает над усовершенствованием своего приложения, позволяющего клиенту следить за аукционами и лотами, делать ставки в режиме реального времени и осуществлять оплату онлайн.

В контексте развития технологий основной запрос богачей – это максимальная цифровизация не только управления богатством, но и организации и поддержки той жизни, которую они могут позволить себе благодаря богатству. От элементарных процедур до сложных и многокомпонентных действий, предполагающих глубокое понимание индивидуальных потребностей конкретного клиента. Несмотря на большое количество технологических решений в этой сфере, многие из них терпят поражение, поскольку покрывают лишь часть спектра потребностей целевой аудитории.

Наконец, выигрывает тот, кто сможет построить экосистему, где управление богатством и lifestyle переплетаются, создавая синергию между финансовым благополучием и качеством жизни.

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