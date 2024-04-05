Роботу управляючих активами доповнюють технології, зокрема ШІ. Низка процесів автоматизується, вони стають більш швидкими та стандартизованими. Вже зараз генеративний ШІ дозволяє створювати "других пілотів" для фінансових консультантів – автоматизуються рутинні, але досить затратні по часу завдання: відкриття рахунків, перевірка юридичних документів і т. д.

Індустрія fintech та її інвестиційне відгалуження wealthtech активно набирають оберти. За даними FT Partners, станом на червень 2023-го під управлінням технологічних рішень (через інвестиційні платформи та робоадвайзинг) було понад чотири трильйони доларів. Подібно до багатьох ринків, в галузі wealth management актуалізувалося питання: як швидко людину замінять роботи?

Однак в управлінні капіталом не все так лінійно – ринок змінюють не стільки технології, скільки нові запити і потреби цільової аудиторії. Ба більше – саме ці нові запити підштовхують технологізацію фінансового ринку.

Автори World Wealth Report Series 2023 компанії Capgemini виділяють кілька основних категорій багатих людей за розміром їхнього капіталу: High Net Worth (від $1m до $5m), Very High Net Worth ($5m-$30m), Ultra High Net Worth ($30m+). Представниками VHNW та UHNW переважно є підприємці, середній вік яких складає 65,4 року, а розмір капіталу – близько $77,7 m. 85% цих людей заробили свої гроші самостійно, і наразі для них актуалізувалося питання передання спадщини своїм сім’ям.

UHNW інвестують у різні класи активів, при цьому мають складні, диверсифіковані інвестиційні портфелі. Вони активно цікавляться індустрією сучасних технологій – не лише як інвестори у технологічні компанії, але і як споживачі fintech-послуг.

89% опитаних авторами дослідження заможних людей зізналися у тому, що вони щодня проводять онлайн не менше ніж три години особистого часу. UHNW мають високий рівень цифрової грамотності і цікавляться різноманітними новинками в галузі wealthtech. За даними британської компанії 11FS, до кінця 2024 року до 25% процесу управління активами відбуватиметься через застосунки.

Вже сьогодні компанії, що надають послуги wealth management, активізували співпрацю з розробниками таких застосунків, аби задовольнити запит клієнтів на диджиталізацію інвестиційного процесу. Деякі застосунки надають можливість інвесторам отримувати доступ до найкращих інвестиційних пропозицій від партнерської мережі великої кількості управляючих активами із різних компаній, а також закривати потреби, пов’язані із трастовим сервісом, податковим резидентством, плануванням спадщини, отримувати юридичний супровід окремих операцій.

Інтереси дуже багатих людей поширюються далеко за межі інвестицій та класичних фінансів. Згідно з дослідженням Ten lifestyle group, дедалі більше представників Ultra High Net Worth через високу турбулентність та невизначеність у світі шукають безпечних місць та умов для себе та своїх сімей. Це передбачає переїзди, облаштування у нових містах і навіть на нових континентах, придбання нерухомості, організацію навчання та дозвілля, швидку і гармонійну інтеграцію у місцеві спільноти людей, рівних за статками, цінностями та інтересами, тощо.

Для UHNW важливо, щоб керування цими процесами, так само як і здійснення фінансових операцій, стало зручним та швидким – в ідеалі, аби воно зводилося до кількох кліків у мобільному застосунку. Наразі вже розробляються продукти, які частково задовольняють ці запити. Серед таких – застосунки, що дозволяють клієнту керувати своїми платежами та користуватися послугами віртуального консьєржа, здійснювати cashless-розрахунки попри ліміти та обмеження, отримувати доступ на елітні івенти в нових містах, планувати подорожі, інвестувати у предмети мистецтва та розкоші.

Майже кожен другий UHNW колекціонує витвори мистецтва. Цифровізація торкнулася і цього процесу. Зокрема, аукціонний дім Sotheby's активно працює над вдосконаленням свого застосунку, який дає клієнтові змогу слідкувати за аукціонами та лотами, робити ставки в режимі реального часу та здійснювати оплату онлайн.

В контексті розвитку технологій основний запит багатіїв – це максимальна цифровізація не лише управління багатством, але й організації та підтримки того життя, яке вони можуть собі дозволити завдяки багатству. Від елементарних процедур до складних та багатокомпонентних дій, які передбачають глибоке розуміння індивідуальних потреб конкретного клієнта. Попри велику кількість технологічних рішень у цій сфері, багато із них зазнають поразки, оскільки покривають лише частину спектра потреб цільової аудиторії.

Врешті, виграє той, хто зможе побудувати екосистему, де управління багатством та lifestyle переплітаються, створюючи синергію між фінансовим благополуччям та якістю життя.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net