Марк Рубио назвал полномасштабную войну России против Украины прокси-войной между США и РФ.

Рубио, конечно, выдал глупость.

По его логике, получается, что Израиль в 60-е годы, у которого было только свое, куплено оружие – "Миражи", "Шерманы", "Центурионы" и т.д. д. – и воевавший против Сирии и Египта (а также всевозможных Ираков, Марокко, Иорданий и т.д.) на самом деле воевал с СССР.

Советский Союз поставлял Каиру и Дамаску сотни и тысячи танков и самолетов — Т-55, Т-62, МиГ-17 и МиГ-21, — а также артиллерию, тягачи, броневики, стрелковое оружие и разведанные. Причем снабжал это все на безвозмездной основе, прямо с заводов, новейшее. Выходит, что СССР воевал с еврейским государством просто руками сирийцев и египтян.

Следуя логике Рубио, Израиль должен был заявлять, что воюет с СССР.

Но этого никто никогда не говорил. Даже когда советские летчики (в египетских МиГах) прямо сражались против израильских летчиков, всегда отмечалось, что война идет с Сирией и Египтом. Да, им помогал СССР и помогал сильно, но это была именно помощь, а не прокси-война.

Рубио – не мальчик, его заявление – чисто политический ход, направленный на давление на украинское руководство и снижение самооценки самих украинцев, то, что они сами называют неполноценностью – чувство неполноценности, незначительности.

Это часть большой психологической войны США, которую они развернули против Украины.

Один из главных тезисов Вашингтона — Украина не субъект, а бунтующая провинция России. Ведь под прокси-войной обычно понимаются конфликты, в которых участвуют негосударственные силы. И когда это говорит госсекретарь США, это не просто болтовня или оговорка, а вполне сознательный сигнал.

И тот факт, что Украина продолжает бороться, и не просто бороться, но и наносить серьезные удары вглубь России, демонстрирует не только самодовольным российским жлобам, но и янки, что и те, и другие сильно ошибаются.

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