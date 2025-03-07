Марко Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ.

Рубіо, звісно, видав дурість.

За його логікою, виходить, що Ізраїль у 60-ті роки, у якого була тільки своя, куплена зброя – "Міражі", "Шермани", "Центуріони" тощо – і який воював проти Сирії та Єгипту (а також всіляких Іраків, Марокко, Йорданій тощо) насправді воював з СРСР.

Адже Радянський Союз постачав Каїру та Дамаську сотні та тисячі танків та літаків — Т-55, Т-62, МіГ-17 та МіГ-21, — а також артилерію, тягачі, броньовики, стрілецьку зброю та розвідані. Причому постачав це все на безоплатній основі, прямо із заводів, найновіше. Виходить, що СРСР воював із єврейською державою просто руками сирійців та єгиптян.

Наслідуючи логіку Рубіо, Ізраїль мав заявляти, що воює з СРСР.

Але це ніхто ніколи не говорив. Навіть коли радянські льотчики (в єгипетських МіГах) прямо билися проти ізраїльських льотчиків, завжди наголошувалося, що війна йде із Сирією та Єгиптом. Так, їм допомагав СРСР і допомагав сильно, але це була саме допомога, а не проксі-війна.

Рубіо – не хлопчик, його заява – це суто політичний хід, спрямований на тиск на українське керівництво та зниження самооцінки самих українців, те, що вони самі називають меншовартістю – почуття неповноцінності, незначності.

Це частина великої психологічної війни США, яку вони наразі розгорнули проти України.

Одна з головних тез Вашингтона — Україна не суб'єкт, а провінція Росії, що бунтує. Адже під проксі-війною зазвичай розуміються конфлікти, у яких беруть участь недержавні сили. І коли це каже держсекретар США, це не просто балаканина чи застереження, а цілком свідомий сигнал.

І той факт, що Україна продовжує боротися, і не просто боротися, а й завдавати серйозних ударів углиб Росії, демонструє не тільки самовдоволеним російським жлобам, а й янкі, що й ті, й інші сильно помиляються.

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