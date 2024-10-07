В последние недели в информационном пространстве происходит ожесточенная дуэль между Украиной и ее западными союзниками

У Байдена решили, что для него "уйти красиво" и "оставить после себя достопамятное наследие" – это заставить Украину на то, чтобы она "добровольно-принудительно" признала свое частичное поражение в войне с Россией, после чего наши западные союзники провозгласят это общей победой Украины и Запада "в пределах реально достижимого".

А если удастся объявить об этом уже сейчас, ко дню выборов в США – так это еще и большой козырь в руки Харрис, и одновременно выбивание большого козыря из рук Трампа.

Под это готовят западную публику, качают украинцев, проводят опрос, публично и непублично зондируют реакцию разных общественных групп, собирают аргументы.

Отрадным призом при этом называют "вступление в НАТО", скромно умалчивая о том, что на самом деле Украине предлагают лишь начать процесс вступления, который вполне может никогда не завершиться. В обмен на это Украина должна договориться с Россией не просто о прекращении огня, но и о фиксации линии противостояния, то есть должна де-факто признать за Россией все территории, которые она захватила и еще успеет захватить на момент заключения договоренности.

В случае начала процесса вступления в НАТО – и еще до всякого его завершения! – у Украины будут надежно связаны руки в вопросе возвращения этих территорий силой: любое движение в этом направлении гарантирует, что процедура вступления в НАТО не завершится никогда или вообще будет формально сорвана. Хотя она вполне может продолжаться вечно и без каких-либо дополнительных движений со стороны Украины.

Киссинджер в гробу ласково улыбается. Сейчас все готовят под его сценарий; ничего лучше этого покойного живые в Вашингтоне так и не изобрели.

Таким образом, завоеванные Россией территории останутся российскими, пока не распадется РФ – так же, как страны Балтии оставались советскими, пока не развалился СССР. Разница лишь в том, что любого распада РФ наши союзники твердо намерены не допустить (тогда как в 1980-е они опомнились, когда было уже слишком поздно: хотели просто экономически ослабить СССР, а оно как обернулось, кто же знал) .

Говоря совсем просто, нас разводят, и не на "Минские договоренности – 3", а на "Будапештский меморандум – 2". Все ради "наследия Байдена" (и содействия победе Харриса), но за этот проект радостно схватились и другие западные партнеры (надеюсь, что не все).

Давление на Украину растет и, очевидно, достигнет кульминации на очередном Рамштайне на уровне лидеров. Если там возникнет ситуация "все против Зеленского / Зеленский против всех", нашему Президенту не позавидуешь. Пока что в публичной плоскости Украина ежедневно исключает любые идеи "торговли территориями", и это правильно.

В результате от Рамштайна, который состоится на этой неделе, можно ожидать одного из трех итогов:

- или Зеленский уступит под удобства союзников,

- или он заставит союзников под свой план согласно "формуле мира",

- либо стороны разойдутся, "не договорившись".

Давайте пожелаем украинской делегации успеха. Кажется, это все, что мы можем сделать.

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