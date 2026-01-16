"Сегодня русский язык поменялся с украинским местами. Язык кабинета – это украинский язык, а язык улицы – русский. Но это маятник. И очень важно, чтобы украинский язык из языка жертвы не стал языком-палачом. И только вопрос времени, когда маятник качнется в другую сторону", – считает языковед и профессор Нацакадемии СБУ Орыся Демская, новая гостья формата "Климкин спрашивает".

Вместе с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным Демская разбирает украинский язык не только как символ, но и как инструмент власти, идентичности и выживания нации. Как война упрощает язык – и одновременно делает его жестче, действительно ли грамматика способна формировать политическую судьбу народов и почему миф о "крестьянском" украинском до сих пор работает даже после 2022 года.

В центре дискуссии – языковая политика, конкуренция с английским, место русского языка в Украине и сложный вопрос отношения к русскоязычным гражданам. Отдельно – язык как "мягкая сила", культурный капитал и даже бизнес-продукт: почему английский стал глобальным, можно ли "продать" украинский и как язык определяет не только прошлое, но и будущее политической нации.

