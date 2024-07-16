Так переговоры или не переговоры? Так осуждаем террористов всем миром или едим "котлету по-киевски" в ООН? Так истощается росармия или прав Буданов, что до конца года хороших новостей будет мало, зато будет наступление с севера? А тут ещё нобелевские лауреаты стреляют в Трампа.

Давайте запишем постоянные и переменные.

18 июля должно появиться обновлённое руководство ЕС, которое к сентябрю рассядется по кабинетам.

26.07-11.08 – Олимпиада в Париже.

19-22 августа – утверждение кандидата в президенты США от демократов.

8 сентября – день голосования в РФ, региональные выборы. До этой даты вероятность объявления Путиным массовой мобилизации стремится к нулю.

10 сентября стартует 79-я сессия ГА ООН, новый председатель – из Камеруна. 20-е числа – традиционные выступления первых лиц.

С 1 октября приступает к обязанностям генсека НАТО Марк Рютте. Т.е. переходный период плюс ожидание нового лидера США. НАТО подвешено.

6/7 октября – годовщина атаки ХАМАС. Или Израиль должен что-то порешать к этой дате, или будет новый – эмоционально-информационный виток.

18-20 октября – встреча министров обороны Ж7 (в Неаполе, в рамках председательства Италии). Возможность лично согласовать позиции.

20 октября – президентские выборы в Молдове. Плановый пожар.

22-24 октября 2024 г. – саммит БРИКС в Казани. Ожидают лично Си.

26 октября – парламентские выборы в Грузии. Ещё один плановый пожар.

5 ноября – выборы президента США. Вероятно, будет новый (новая). Скорее всего, уже в ноябре будет какая-то коррекция повестки, но в решения сможет воплощаться с февраля 2025 года.

18-19 ноября – саммит Ж20 в Рио-де-Жанейро.

24 ноября/1 декабря/8 декабря – президентские и парламентские выборы в Румынии.

В СБ ООН в сентябре председательствует Словения, в октябре – Швейцария, в ноябре – Британия, в декабре – США.

Сентябрь – октябрь – традиционный период завершения бюджетного процесса на следующий год во многих странах, т.е. – в фокусе внутренняя проблематика на фоне требований об увеличении расходов на оборону…

Где-то здесь ещё должен пройти второй саммит мира.

Руководство Украины хочет организовать его до выборов в США.

И в какой-то момент должно появиться какое-то количество Ф-16…

Итого. Если смотреть через военно-политическую оптику на этом краткосрочном отрезке, то, с учётом ситуации на земле, до конца года никаких радикальных изменений не предвидится. Это не лучшее время для эмоциональных скоропалительных решений.

Базовый сценарий – умеренно плохие новости для нас. Даже внезапные катаклизмы в РФ будут в некой инерции развиваться.

Своими действиями ситуацию можно улучшить за счёт:

1) подготовки к зиме;

2) всемерной помощи обороне (по возможностям).

Вот как было для Харькова весной, так сейчас – в масштабах страны.

Всё, что сейчас происходит, – это начало подготовки переговорных позиций. Подготовка может длиться два месяца, а может – месяцев восемь. Концентрация на зиме и помощи обороне поможет сберечь множество нервных клеток. Пример Харькова очень наглядно показал: когда не получается ушатать население и спровоцировать кризис его руками – возможности россиян ограничены.

Основной "дипломатический" фактор сейчас – это темпы уничтожения живой силы врага. Не доводить себя и окружающих, помогать, готовиться. Чтобы увидеть перспективу, надо смотреть не через политическую, а через историческую оптику.

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