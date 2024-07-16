Тож переговори чи не переговори? Засуджуємо терористів усім світом чи їмо "котлету по-київськи" в ООН? То виснажується росармія чи має рацію Буданов, що до кінця року хороших новин буде мало, зате буде наступ з півночі? А тут ще нобелівські лауреати стріляють у Трампа.

Занотуймо постійні та змінні.

18 липня має з'явитися оновлене керівництво ЄС, яке до вересня розсядеться у кабінетах.

26.07-11.08 – Олімпіада у Парижі.

19-22 серпня – затвердження кандидата у президенти США від демократів.

8 вересня – день голосування РФ, регіональні вибори. До цієї дати ймовірність оголошення Путіним масової мобілізації наближається до нуля.

10 вересня стартує 79-та сесія ГА ООН, новий голова – з Камеруну. 20-ті – традиційні виступи перших осіб.

З 1 жовтня береться до обов'язків генсека НАТО Марк Рютте. Тобто перехідний період плюс очікування нового лідера США. НАТО підвішено.

6/7 жовтня – річниця атаки ХАМАС. Або Ізраїль має щось вирішити до цієї дати, або буде новий – емоційно-інформаційний виток.

18-20 жовтня – зустріч міністрів оборони Ж7 (у Неаполі, у рамках головування Італії). Можливість особисто узгодити позицію.

20 жовтня – президентські вибори у Молдові. Планова пожежа.

22-24 жовтня 2024 р. – саміт БРІКС у Казані. Очікують особисто Сі.

26 жовтня – парламентські вибори у Грузії. Ще одна планова пожежа.

5 листопада – вибори президента США. Ймовірно, буде новий (нова). Найімовірніше, вже в листопаді буде якась корекція повістки, але рішення зможе втілюватися з лютого 2025 року.

18-19 листопада – саміт Ж20 у Ріо-де-Жанейро.

24 листопада/1 грудня/8 грудня – президентські та парламентські вибори у Румунії.

У РБ ООН у вересні головує Словенія, у жовтні – Швейцарія, у листопаді – Британія, у грудні – США.

Вересень – жовтень – традиційний період завершення бюджетного процесу наступного року у багатьох країнах, тобто – у фокусі внутрішня проблематика на тлі вимог щодо збільшення видатків на оборону…

Десь тут ще має відбутися другий саміт миру.

Керівництво України хоче організувати його до виборів у США.

І в якийсь момент має з'явитися якась кількість Ф-16.

У підсумку. Якщо дивитися через військово-політичну оптику на цьому короткостроковому відрізку, то з урахуванням ситуації на землі до кінця року жодних радикальних змін не передбачається. Це не найкращий час для емоційних поспішних рішень.

Базовий сценарій – помірно погані новини для нас. Навіть раптові катаклізми в РФ у певній інерції розвиватимуться.

Своїми діями ситуацію можна покращити завдяки:

1) підготовці до зими;

2) всесвітній допомозі обороні (за можливостями).

Ось як було для Харкова навесні, так зараз – у масштабах країни.

Все, що зараз відбувається, – це початок підготовки переговорних позицій. Підготовка може тривати два місяці, а може – вісім місяців. Концентрація на зимі та допомозі обороні допоможе зберегти безліч нервових клітин. Приклад Харкова дуже наочно показав: коли не вдається хитати населення та спровокувати кризу його руками – можливості росіян обмежені.

Основний "дипломатичний" фактор зараз – темпи знищення живої сили ворога. Не доводити себе та оточуючих, допомагати, готуватися. Щоб побачити перспективу, треба дивитись не через політичну, а через історичну оптику.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net