27 сентября в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошло первое заседание китайско-бразильской инициативы "Друзья мира"

В нем, по имеющимся данным, приняли участие представители 17 стран: Китая, Бразилии, Египта, Турции, Казахстана, Кении, Индонезии, ЮАР, Саудовской Аравии, Замбии, Мексики, Алжира, Боливии, Колумбии, а также Венгрии, Швейцарии и Франции, которых пригласили отдельно.

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