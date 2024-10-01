Чем опасен китайско-бразильский мирный план для Украины
Сергей Чаплыгин
философ, историк религии, общественный деятель
В нем, по имеющимся данным, приняли участие представители 17 стран: Китая, Бразилии, Египта, Турции, Казахстана, Кении, Индонезии, ЮАР, Саудовской Аравии, Замбии, Мексики, Алжира, Боливии, Колумбии, а также Венгрии, Швейцарии и Франции, которых пригласили отдельно.
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