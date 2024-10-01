Чим небезпечний китайсько-бразильський мирний план для України
Сергій Чаплигін
філософ, історик релігії, громадський діяч
У ньому, за наявними даними, взяли участь представники 17 країн: Китаю, Бразилії, Єгипту, Туреччини, Казахстану, Кенії, Індонезії, ПАР, Саудівської Аравії, Замбії, Мексики, Алжиру, Болівії, Колумбії, а також Угорщини, Швейцарії та Франції, яких запросили окремо.
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