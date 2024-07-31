Я только что завершила очередную конференцию с менеджерами в Украине. В Польше в моем офисе комфортная температура, есть электричество, вода, связь, все работает как следует. И я воспринимаю это как должное и естественное. Однако миллионы людей по ту сторону нашей восточной границы вынуждены функционировать и работать в совершенно других условиях, не имея доступа к этому, казалось бы, очевидному комфорту.