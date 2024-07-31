Я щойно завершила чергову конференцію з менеджерами в Україні. У Польщі в моєму офісі комфортна температура, є електрика, вода, зв'язок, все працює як треба. І я сприймаю це як належне і природне. Однак мільйони людей по той бік нашого східного кордону змушені функціонувати та працювати в зовсім інших умовах, не маючи доступу до цього, здавалося б, очевидного комфорту.