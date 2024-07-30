Участие в Олимпийских играх является редким достижением, давление и стрессы, возникающие с этим, уникальны

Независимо от того, борется спортсмен за победу в плавании брассом или прокладывает путь к золоту в современном пятиборье, психология будет играть важную роль в его успехе или поражении в Париже этим летом.

Когда даже маленькие ошибки могут стоить им медали, как спортсмены используют психологические принципы, чтобы управлять своим умом и выступать под давлением?

Устойчивость

Способность восстанавливаться после неудач, таких как нелестная игра или травма , чрезвычайно важна . Роль психических процессов и поведения, таких как эмоциональная регуляция (распознавание и контроль эмоций, таких как тревога), позволяет олимпийцам сохранять сосредоточенность и решительность среди глобального контроля, сопровождающегося соревнованиями на крупнейшей в мире сцене.

Устойчивость – это не постоянная черта, а скорее динамичный процесс, развивающийся через взаимодействие между индивидуальными характеристиками, такими как личность и психологические навыки, и средой, например, социальной поддержкой спортсмена. В исследовании 2012 года в Великобритании, изучавшем устойчивость олимпийских чемпионов, было подчеркнуто, что целый ряд психологических факторов, таких как позитив, мотивация, уверенность и сосредоточенность, а также ощущение социальной поддержки помогли защитить спортсменов от потенциальных негативных стрессовых факторов, вызванных соревнованием. Эти факторы помогли повысить устойчивость спортсмена и возможность того, что он продемонстрирует лучшие результаты.

Присутствовать

Оставаясь в настоящем, спортсмены могут не быть ошеломленными или поглощенными значимостью их события или не отвлекаться на разочарование прошлых неудач и давление высоких ожиданий медали.

Чтобы помочь им оставаться в настоящем моменте, спортсмены могут использовать разные стратегии. Медитация и дыхательные упражнения на основе внимательности помогут спортсменам чувствовать себя спокойными и сосредоточенными. Они также могут использовать визуализацию выполнения , чтобы отрепетировать определенные движения или процедуры. Представьте себе баскетболиста, визуализирующего штрафной бросок.

Подобным образом, многие спортсмены имеют хорошо отрепетированные процедуры перед выступлением , которые могут создать ощущение нормальности и контроля. Пребывание в настоящем поможет спортсменам уменьшить беспокойство, сохранить сосредоточенность на задании и позволит им полностью почувствовать (и, надеюсь, насладиться) атмосферой.

Защита психического благополучия

Неудача может оказаться разрушительной, и спортсмены могут иметь сложные отношения с победой. К примеру, некоторые спортсмены испытывают послеолимпийский блюз , который часто описывают как ощущение пустоты, потери собственного достоинства и даже депрессии после Олимпийских игр, даже если спортсмен выиграл медаль. Британская велогонщица Виктория Пендлтон написала для The Telegraph в 2016 году , описывая это явление : "Почти легче стать вторым, потому что у вас есть к чему стремиться, когда вы финишируете. Когда выигрываешь, ты вдруг чувствуешь себя потерянным".

Чтобы избежать этого в будущем, олимпийцы тесно сотрудничают со вспомогательным персоналом. С диетологами, обеспечивающими сбалансированное питание, отвечающее физическим потребностям соревнований, помогая защитить как физическое, так и психическое здоровье.

А во время подготовки к Олимпийским играм они работают со спортивными психологами и психологами физических упражнений, чтобы справляться с трудностями, когда они сталкиваются с ними.

Команда поддержки заботится, чтобы добиться наилучших результатов во время самих Игр, так и избежать послеолимпийских моментов, когда они закончатся.

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