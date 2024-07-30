Чого нас можуть навчити олімпійці?
Майк МакГрірі
керівник програми та старший викладач психології спорту та фізичних вправ, Кільський університет
Незалежно від того, бореться спортсмен за перемогу в плаванні брасом чи прокладає шлях до золота в сучасному п’ятиборстві, психологія відіграватиме важливу роль у його успіху чи поразці в Парижі цього літа.
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