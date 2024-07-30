Незалежно від того, бореться спортсмен за перемогу в плаванні брасом чи прокладає шлях до золота в сучасному п’ятиборстві, психологія відіграватиме важливу роль у його успіху чи поразці в Парижі цього літа.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
олімпіадапсихологія