Сейчас с войны возвращаются ветераны, получившие ранения и инвалидность в результате войны. Также по новому закону имеют право на демобилизацию освобожденные из плена бойцы. В масштабах страны это может быть еще небольшое количество рабочей силы, однако в условиях, когда рынок не слишком перенасыщен вакансиями, ощутима.

Поэтому необходимы постепенные механизмы, обеспечивающие плавный процесс интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Пока ветераны восстанавливают профессиональные навыки или обретают новую квалификацию, им нужны средства к существованию. Гарантированные выплаты от государства в условиях войны могут выглядеть популистически, но возможно внедрение оплачиваемой стажировки или краткосрочного обучения с возможностью трудоустройства.

Отсутствие системного подхода к социальной адаптации ветеранов может привести к социальному напряжению и проблемам, включая безработицу, психологические расстройства и социальную изоляцию. Таким образом, создание комплексной системы поддержки ветеранов является важной составляющей социальной устойчивости и экономического развития страны. Трудоустройство ветеранов – один из ключевых шагов в этом направлении.

Что показывает опыт США

США известны самым большим количеством программ поддержки образования, квалификации и трудоустройства ветеранов. Рассмотрим ключевые из них, которые можно адаптировать и внедрить в Украине.

Transition Assistance Program (TAP)

Первая программа, которую проходят все без исключения военные – это Transition Assistance Program (TAP) , которая является основным этапом перехода военных в гражданскую жизнь. За несколько месяцев до увольнения с военной службы защитники получают карьерные и учебные консультации по дальнейшему профессиональному развитию в гражданской жизни.

Veterans' Employment and Training Service (VETS)

Программа Veterans' Employment and Training Service (VETS) помогает ветеранам и их семьям найти работу и получить должное профессиональное обучение. Основная задача – реинтеграция ветеранов в гражданский рынок труда, поддержка работодателей в найме ветеранов. Ветераны могут пройти краткосрочные курсы, получить квалификационные сертификаты. Эта программа сотрудничает с частным и государственным секторами для обеспечения ветеранов рабочими местами, включая сотрудничество с рекрутинговыми агентствами и организацию ярмарок вакансий.

Veterans Educational Assistance Program (VEAP)

Американская система Veterans Educational Assistance Program (VEAP) способствует продолжению образования ветеранов, финансируя их участие в колледжах, технических школах и профессиональных тренингах. Программа может включать как традиционное академическое обучение, так и сертификационные курсы по техническим специальностям.

Hiring Our Heroes

Программа Hiring Our Heroes , созданная американской Торгово-промышленной палатой, направлена на поддержку ветеранов и военных в поиске работы в частном секторе. В рамках HOH есть узкоспециализированная Corporate Fellowship Program, ориентированная на военных высшего и среднего ранга, имеющих значительный опыт лидерства и управления. Перед стажировкой участники проходят ориентационные сессии, где им помогают определить профессиональные интересы и цели.

Ветераны получают тренинги по гражданским бизнес-навыкам, таким как корпоративное общение, основы бизнес-анализа, управление проектами и т.д. В зависимости от интересов и навыков участников организаторы программы подбирают соответствующие компании из разных отраслей, которые заинтересованы в найме. Программа занимает 12 недель, в течение которых участники работают на полностью оплачиваемых позициях в гражданских компаниях.

Адаптация этих программ может способствовать эффективному трудоустройству ветеранов, помочь им интегрироваться в гражданскую жизнь и обеспечить социально-экономическую стабильность.

Опыт Канады

В Канаде действует программа Hire a Veteran , одновременно нацеленная на поддержку ветеранов и работодателей. Эта программа предоставляет ветеранам инструменты для улучшения их резюме и навыков собеседования, а работодателям инструменты и знания для лучшей интеграции ветеранов в свои коллективы. Это повышает вклад ветеранов в компанию и уменьшает возможные недоразумения или культурные разногласия.

Поддержка для работодателей

Работодатели получают доступ к специализированным семинарам, которые помогают им лучше понимать, как адаптировать рабочую среду для ветеранов и максимально использовать их уникальные навыки в пользу компании. Интеграция ветеранов способствует культуре разнообразия и инклюзивности, что является ключевым аспектом современного бизнеса.

Поддержка для ветеранов

Ветераны получают доступ к ресурсам, которые помогают им эффективно перевести свой военный опыт в терминологию, понятную гражданским работодателям. Программа также предусматривает менторскую поддержку, где ветераны могут получать советы и поддержку тех, кто уже успешно прошел путь реинтеграции в гражданскую жизнь.

Программа Hire a Veteran является эффективным механизмом для содействия трудоустройству ветеранов, помогающих им найти свое место в гражданском обществе и раскрыть свой потенциал в новой профессиональной деятельности.

Опыт Великобритании

В Великобритании Career Transition Partnership (CTP) помогает ветеранам найти новую работу после службы. CTP сотрудничает с широким спектром работодателей, создавая возможности для ветеранов и предоставляет специализированные тренинги, которые помогают адаптировать военные навыки к гражданским требованиям. Программа включает в себя специализированные тренинги, карьерные консультации и активное содействие в установлении контактов с потенциальными работодателями.

Как видим, во всех трех странах – США, Канаде и Великобритании – программы привлечения ветеранов к гражданскому рынку труда имеют много общего. Они оказывают поддержку как ветеранам, так и работодателям, способствуя успешной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь и использованию их уникальных навыков в новых профессиональных средах.

Что можно воплотить в Украине

Прежде всего, важно создать карьерные центры, которые могут действовать при воинских частях, в центрах предоставления административных услуг или онлайн. Гибридный формат, объединяющий интернет-услуги и офлайн-поддержку, также может быть эффективным. Это будет дополнением и усилением центров занятости, которые в большинстве своем ориентированы на крупные города и не могут удовлетворить потребности жителей отдаленных регионов.

Вторым важным аспектом является предоставление каждому ветерану ментора. Ментор помогает определить сильные стороны ветерана, составить резюме, подготовиться к собеседованию и адаптироваться к новому рабочему месту и корпоративной культуре. Регулярные встречи с ментором и командой HR способствуют решению любых вызовов и планированию дальнейшего развития карьеры.

В течение программы и после ее завершения необходимо проводить оценку опыта участников, эффективность стажировки и обратной связи от компаний-участников. Это поможет усовершенствовать механизмы найма и показать, как военный опыт может быть полезен в гражданской жизни.

Третий аспект касается частного бизнеса, заинтересованного в найме ветеранов. Следует обратить внимание на то, что налоговые преференции и принудительные механизмы могут превратиться в наш уже неудачный опыт с трудоустройством лиц с инвалидностью. В условиях войны и ограниченного ресурса мобилизации предприятия должны переоценить свои политики и программы, подстраиваясь к реальному предложению. Социально ответственный бизнес должен не только открывать детские площадки с логотипами компаний, но и вкладываться в обучение и трудоустройство ветеранов. Государство не может покрыть все нужды, поэтому бизнесы, которые внедрят эффективные программы по адаптации ветеранов, выиграют в долгосрочной перспективе и выживут на рынке.

Поддержка ветеранов в поиске работы – это вопрос, о котором нужно не просто говорить, а внедрять, тестировать и открыто обсуждать как успехи, так и проблемы. В этом обзоре я сосредоточилась на важнейших программах реинтеграции ветеранов в гражданский рынок труда. В каждой стране с мощной армией существует множество соответствующих программ. Нам нужно адаптировать лучшие практики.

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