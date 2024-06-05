Зараз з війни повертаються ветерани, які отримали поранення та інвалідність внаслідок війни. Також за новим законом мають право на демобілізацію звільнені з полону бійці. В масштабах країни це може бути ще невелика кількість робочої сили, проте в умовах, коли ринок не надто перенасичений вакансіями, — відчутна.

Тому необхідні поступові механізми, які забезпечать плавний процес інтеграції ветеранів у цивільне життя. Поки ветерани відновлюють професійні навички або здобувають нову кваліфікацію, їм потрібні засоби для існування. Гарантовані виплати від держави в умовах війни можуть виглядати популістично, але можливо впровадження оплачуваного стажування чи короткострокового навчання з можливістю працевлаштування.

Відсутність системного підходу до соціальної адаптації ветеранів може призвести до соціальної напруги та проблем, включно з безробіттям, психологічними розладами та соціальною ізоляцією. Таким чином, створення комплексної системи підтримки ветеранів є важливою складовою соціальної стабільності та економічного розвитку країни. Працевлаштування ветеранів — один із ключових кроків у цьому напрямку.

Що показує досвід США

США відомі найбільшою кількістю програм підтримки освіти, кваліфікації та працевлаштування ветеранів. Розглянемо ключові з них, які можна адаптувати й запровадити в Україні.

Transition Assistance Program (TAP)

Перша програма, яку проходять усі без винятку військові, — це Transition Assistance Program (TAP), яка є основним етапом переходу військових у цивільне життя. За декілька місяців до звільнення з військової служби захисники отримують кар’єрні та навчальні консультації щодо подальшого професійного розвитку в цивільному житті.

Veterans' Employment and Training Service (VETS)

Програма Veterans' Employment and Training Service (VETS) допомагає ветеранам та їхнім сім'ям знайти роботу та отримати належне професійне навчання. Основне завдання — реінтеграція ветеранів у цивільний ринок праці, підтримка роботодавців у найманні ветеранів. Ветерани можуть пройти короткострокові курси, отримати кваліфікаційні сертифікати. Ця програма співпрацює з приватним та державним секторами для забезпечення ветеранів робочими місцями, включно зі співпрацею з рекрутинговими агенціями та організацією ярмарків вакансій.

Veterans Educational Assistance Program (VEAP)

Американська система Veterans Educational Assistance Program (VEAP) сприяє продовженню освіти ветеранів, фінансуючи їх участь у коледжах, технічних школах та професійних тренінгах. Програма може містити як традиційне академічне навчання, так і сертифікаційні курси з технічних спеціальностей.

Hiring Our Heroes

Програма Hiring Our Heroes, створена американською Торгово-промисловою палатою, направлена на підтримку ветеранів та сімей військових у пошуку роботи у приватному секторі. В межах HOH є вузькоспеціалізована Corporate Fellowship Program, орієнтована на військових вищого та середнього рангу, які мають значний досвід лідерства та управління. Перед початком стажування учасники проходять орієнтаційні сесії, де їм допомагають визначити професійні інтереси та цілі.

Ветерани отримують тренінги з цивільних бізнес-навичок, як-от корпоративне спілкування, основи бізнес-аналізу, керування проєктами тощо. Залежно від інтересів та навичок учасників, організатори програми підбирають відповідні компанії з різних галузей, які зацікавлені у найманні. Програма триває 12 тижнів, протягом яких учасники працюють на повністю оплачуваних позиціях у цивільних компаніях.

Адаптація цих програм в Україні може сприяти ефективному працевлаштуванню ветеранів, допомогти їм інтегруватися у цивільне життя та забезпечити соціально-економічну стабільність.

Досвід Канади

У Канаді діє програма Hire a Veteran, яка одночасно націлена на підтримку ветеранів та роботодавців. Ця програма надає ветеранам інструменти для поліпшення їхніх резюме та навичок співбесіди, а роботодавцям — інструменти та знання для кращої інтеграції ветеранів у свої колективи. Це підвищує внесок ветеранів у компанію та зменшує можливі непорозуміння чи культурні розбіжності.

Підтримка для роботодавців

Роботодавці отримують доступ до спеціалізованих семінарів, які допомагають їм краще розуміти, як адаптувати робоче середовище для ветеранів та максимально використовувати їх унікальні навички на користь компанії. Інтеграція ветеранів сприяє культурі різноманітності та інклюзивності, що є ключовим аспектом сучасного бізнесу.

Підтримка для ветеранів

Ветерани отримують доступ до ресурсів, які допомагають їм ефективно перекласти свій військовий досвід у термінологію, зрозумілу для цивільних роботодавців. Програма також передбачає менторську підтримку, де ветерани можуть отримувати поради та підтримку від тих, хто вже успішно пройшов шлях реінтеграції у цивільне життя.

Програма Hire a Veteran є ефективним механізмом для сприяння працевлаштуванню ветеранів, що допомагає їм знайти своє місце в цивільному суспільстві та розкрити свій потенціал у новій професійній діяльності.

Досвід Великої Британії

У Великій Британії програма Career Transition Partnership (CTP) допомагає ветеранам знайти нову роботу після служби. CTP співпрацює з широким спектром роботодавців, створюючи можливості для ветеранів, та надає спеціалізовані тренінги, які допомагають адаптувати військові навички до цивільних вимог. Програма містить спеціалізовані тренінги, кар'єрні консультації та активне сприяння у встановленні контактів з потенційними роботодавцями.

Як бачимо, у всіх трьох країнах — США, Канаді та Великій Британії — програми залучення ветеранів до цивільного ринку праці мають багато спільного. Вони надають підтримку як ветеранам, так і роботодавцям, сприяючи успішній реінтеграції ветеранів у цивільне життя та використанню їх унікальних навичок у нових професійних середовищах.

Що можна втілити в Україні

Передусім важливо створити кар'єрні центри, які можуть діяти при військових частинах, в центрах надання адміністративних послуг або онлайн. Гібридний формат, який поєднує інтернет-послуги та офлайн-підтримку, також може бути ефективним. Це буде доповненням та підсиленням центрів зайнятості, які здебільшого орієнтовані на великі міста і не можуть задовольнити потреби жителів віддалених регіонів.

Другим важливим аспектом є надання кожному ветерану ментора. Ментор допомагає визначити сильні сторони ветерана, скласти резюме, підготуватися до співбесіди та адаптуватися до нового робочого місця і корпоративної культури. Регулярні зустрічі з ментором і командою HR сприяють вирішенню будь-яких викликів та плануванню подальшого кар'єрного розвитку.

Протягом програми та після її завершення необхідно проводити оцінку досвіду учасників, ефективності стажування та зворотного зв'язку від компаній-учасниць. Це допоможе вдосконалити механізми найму та показати, як військовий досвід може бути корисним у цивільному житті.

Третій аспект стосується приватного бізнесу, зацікавленого у найманні ветеранів. Треба звернути увагу на те, що податкові преференції та примусові механізми можуть перетворитися на наш вже невдалий досвід з працевлаштуванням осіб з інвалідністю. В умовах війни та обмеженого ресурсу, мобілізації підприємства мають переоцінити свої політики та програми, підлаштовуючись до реальної пропозиції. Соціально-відповідальний бізнес має не тільки відкривати дитячі майданчики з логотипами компаній, але й вкладатися у навчання та працевлаштування ветеранів. Держава не може покрити всі потреби, тому бізнеси, які впровадять ефективні програми адаптації ветеранів, виграють у довгостроковій перспективі та виживуть на ринку.

Підтримка ветеранів у пошуку роботи — це питання, про яке потрібно не просто говорити, а впроваджувати, тестувати та відкрито обговорювати як успіхи, так і проблеми. У цьому огляді я зосередилася на найвагоміших програмах реінтеграції ветеранів у цивільний ринок праці. В кожній країні з потужною армією існує багато відповідних програм. Нам необхідно адаптувати найкращі практики.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net