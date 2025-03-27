Здесь я буду исходить из предположения, что Маск действительно стремится реформировать государство и урезать расходы. Да, под свое помешанное видение государственного устройства и прагматические личные интересы, но будем считать, что его мотивация в целом конструктивна. Ибо только в таком случае можно говорить об ошибках.