Чему нас может научить Илон Маск
Юрий Гайдай
старший экономист Центра экономической стратегии
Здесь я буду исходить из предположения, что Маск действительно стремится реформировать государство и урезать расходы. Да, под свое помешанное видение государственного устройства и прагматические личные интересы, но будем считать, что его мотивация в целом конструктивна. Ибо только в таком случае можно говорить об ошибках.
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