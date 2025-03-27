Чого нас може навчити Ілон Маск
Юрій Гайдай
старший економіст Центру економічної стратегії
Тут я виходитиму з припущення, що Маск справді прагне реформувати державу та зрізати видатки. Так, під своє схиблене бачення державного устрою та прагматичні особисті інтереси, але вважатимемо, що його мотивація загалом є конструктивною. Бо лише в такому разі можна говорити про помилки.
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