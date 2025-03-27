Тут я виходитиму з припущення, що Маск справді прагне реформувати державу та зрізати видатки. Так, під своє схиблене бачення державного устрою та прагматичні особисті інтереси, але вважатимемо, що його мотивація загалом є конструктивною. Бо лише в такому разі можна говорити про помилки.