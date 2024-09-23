Оставьте мечты о том, что мы сможем добрать в Вооруженные Силы какое-то дополнительное количество воинов и наконец выиграем войну. Ни добровольно, ни насильно украинское общество на это не способно.

И практика интенсивной "бусификации" последние полгода это показывает, и опыт рекрутинга раскрученных военных брендов об этом свидетельствует. Приток новых реальных кадров в ВСУ весьма скромный.

У нас нет другого выхода, как рассчитывать на тех, кто уже в армии.

Давайте честно признаем: никакой массированной демобилизации после 36 месяцев войны не будет, потому что уже сейчас не готовится замена. Темпы мобилизации едва конкурируют с уровнем потерь.

Поэтому, кроме прочего, имеет смысл сосредоточиться на спасении того человеческого ресурса, который уже сейчас воюет. Несколько примеров такого отношения — ниже.

1. Восстановите надзор за законностью в армии. Сейчас солдату некому пожаловаться на произвол командиров, кроме высших начальников (то есть тех, кто этих командиров и назначил). Поэтому — массовая самоволка.

2. Поскольку мы, нынешние военные, будем вынуждены воевать минимум еще несколько лет, то нам следует обеспечить систему ротации между гражданской и военной жизнью. Модель может быть "три месяца на войне – полтора на гражданской жизни" или "четыре месяца войны – два месяца на гражданской" и т.д. Пребывание в таком режиме позволит восстанавливаться и не разрушать семьи, а также частично сохранить гражданскую жизнь военных. Для этого требуется больший приток мобилизованных, но не столь большой, как для полной замены.

3. На время войны убрать требования о званиях для назначения на те или иные должности. Сейчас в армию пришли люди с колоссальным управленческим или профессиональным опытом, компетенция которых позволяет сразу занимать очень высокие должности и руководить тысячами людей. Но нынешняя система это им вообще не позволяет делать. У нас 80% вчерашних "цивилов" в армии. Они прекрасно воюют, так что дайте им самостоятельно сформировать свою собственную армию, со своими правилами и процедурами. И напомню: все инновации, которыми мы сейчас гордимся, возникли именно благодаря низовому активу, действовавшему не по старым советским военным правилам.

4. Сделайте систему оценки командиров. Это стандарт НАТО, если что. Нам срочно следует избавиться от неэффективных командиров, потому что они — хуже врага, приносят нам гораздо больше вреда, от них бегут в самоволку тысячами и гибнут тысячами. Процедуры оценки имеются в НАТО или можно взять из подходов, которые практикуются сейчас в корпоративном секторе относительно руководителей.

5. Ускорьте процедуры выполнения приказов о переводе, а также позвольте свободно переводиться специалистам после определенного приличного срока службы на одном месте. Это позволит людям развиваться и эффективно использовать себя на войне. Иначе – массовое самовольное оставление части.

6. Примите отдельный статус высокотехнологичных родов войск (Силы беспилотных систем, кибервойска, РЭР/РЭБ и т.д.) по тому образцу, по которому сейчас такой статус есть у Сил специальных операций. Эти войска должны иметь особые механизмы для организации собственной работы и взаимодействия с гражданским сектором, а также кадровой политики. Нельзя организовывать подразделения айтишников по лекалам кавалерийских батальонов XIX века, как это происходит сейчас.

Словом, армия должна перестать быть "тюрьмой для героев", как точно сказал один из бойцов.

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