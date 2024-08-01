Какие проблемы современных школ мешают им стать местом, которое готовит к жизни, учит учиться и помогает найти себя?

Проблема №1. Большое количество домашних заданий "лишь бы было". Ученики не должны все свободное время сидеть над домашкой, а родители – нависать над детьми. Среднестатистический шестиклассник ежедневно должен изучить около семи предметов: ребенок должен изучить параграф по истории, выполнить кучу примеров по математике, записать лабораторную по физике, написать произведение на литературу – и это все за один вечер. Поэтому дети слишком истощаются, устают от учебы и, конечно, перестают любить школу.

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