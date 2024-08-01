Які проблеми сучасних шкіл заважають їм стати місцем, що готує до життя, вчить вчитися та допомагає знайти себе?

Проблема №1. Велика кількість домашніх завдань "аби було". Учні не мають увесь вільний час сидіти над домашкою, а батьки – нависати над дітьми. Середньостатистичний шестикласник щодня має зробити уроки близько із семи предметів: дитина має вивчити параграф з історії, виконати купу прикладів із математики, записати лабораторну з фізики, написати твір на літературу – і це все за один вечір. Через це діти занадто виснажуються, втомлюються від навчання і, звичайно, перестають любити школу.