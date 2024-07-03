Уже более 15 тысяч партнеров интегрировали услуги Дия. И эта цифра стабильно растет

Это представители абсолютно разных сфер — от государственных учреждений и банков до магазинов, которые теперь используют цифровые документы и Дия.Подпись для предоставления собственных услуг.

С одной стороны, сервисы Дия оцифровывают процессы и ускоряют работу бизнеса, а с другой — упрощают взаимодействие с клиентами. Потому это сотрудничество win-win.

Мы наладили пошаговый процесс интеграции, чтобы партнеры могли быстро и удобно ознакомиться с документацией и сразу тестировать использование сервисов в собственных процессах:

подготовили текстовые и видеоинструкции для технических специалистов;

тестовое приложение "Дия" с моковыми пользователями – искусственно созданными пользователями в тестовом окружении. Это позволяет тестировать сервисы без необходимости взаимодействия с реальными данными или внешними сервисами;

с каждым партнером, который интегрирует Дию в свою систему, команда внедрения поддерживает оперативную коммуникацию через чат в мессенджере. Такая связь позволяет решать важные вопросы в считанные минуты.

Все это позволяет настроить интеграцию в короткие сроки. Самая быстрая интеграция Дии длилась 4 дня – это был сервис Дия.Подпись для подписания документов.

Однако всегда есть куда расти. Для упрощения процесса привлечения новых партнеров работаем над двумя проектами:

SDK – готовым набором документации и средств разработки для автоматизации интеграции;

внедрением искусственного интеллекта для консультации партнеров.

4 сценария интеграции Дии

Шеринг документов через Дию – это когда партнер получает копии документов от клиентов через приложение "Дия". Можно также настроить автозаполнение данных, полученных с цифровой копии.

Дия.Подпись — компании и учреждения настраивают вход на собственные платформы или в приложения с авторизацией через Дию.

Антибот – удобная авторизация клиентов, без получения каких-либо персональных данных. Вы получаете только подтверждение, что лицо является пользователем Дии.

Валидация — проверка цифровых документов, ФИО или возраста клиента за секунду. Скрины из Дии – это не документ. Необходимо настроить правильную проверку по QR/штрих-коду.

Дия.Подпись: от подписания заявлений в приложении до борьбы со спекулянтами

Запуская сервисы или внедряя технологии, мы прежде всего задаем вопрос: "Как сделать так, чтобы это было удобно для гражданина?". Как с 10 шагов сменить услугу до 2 кликов или даже моргания глазом. Так было и с Дия.Подпись. Это революционная технология и новый подход к цифровой подписи. Его можно активировать в смартфоне и подписывать документы. Биометрия вашего лица сравнивается с фото на документах в реестрах: моргнули глазами и подтвердили получение онлайн-услуги.

Мы запускали Дия.Подпись, чтобы украинцы удобно подписывали заявления об услугах в приложении. А дальше масштабировали использование сервиса – предлагали интегрировать его учреждениям и бизнесам. Сегодня 240+ партнеров интегрировали возможность использовать Дия.Подпись для подписания или авторизации. В целом украинцы воспользовались Дия.Подпись уже более 39 млн раз.

Кроме того, что технология экономит время, Дия.Подпись имеет и другие преимущества как для самих компаний, так и для украинцев. Вот несколько примеров, зачем интегрируют Дия.Подпись.

Подписание документов. Требуется несколько секунд и Дия. Никаких флешек, ноутбуков или бумаг с ручками. Это одна из самых популярных целей интеграции, которой пользуются все популярные сервисы документооборота. В частности, Вчасно, Документ.Онлайн, EDIN, АСКОД Онлайн, Deals, СОТА, WhiteDoc, Мой Арт-Офис и т.д. А также используют для подписания договоров и заявлений о получении услуг онлайн – от банков до коммунальных учреждений.

Борьба со спекулянтами. Один из громких кейсов — верификация в приложении Укрзалізниці. Благодаря интеграции Дия.Подпись для покупки билетов на поезда Киев — Варшава и Киев — Вена Укрзалізниця видит, кто покупает билеты и в каком количестве. Если с одного аккаунта фиксируются массовые покупки и возврат билетов, после проверки его заблокируют. Или еще один кейс. Администрация Судоходства интегрировала Дия.Подпись для электронной очереди, чтобы тоже бороться со спекулянтами, которые раньше занимали очередь и перепродавали свои места.

Работаем над тем, чтобы внедрить Дия.Подпись для покупки билетов в театр им. И. Франко, чтобы бороться с перекупами и дать возможность украинцам покупать билеты на спектакли.

Борьба с ботами и дополнительная защита. Учреждения интегрируют сервисы Дии, чтобы сделать площадки более безопасными. Например, monobank внедрил Дия.Подпись для снятия средств в монобанке. Ставите Дия.Подпись в защиту — и только вы сможете разбить банку, подтвердив личность через Дия.Подпись. AUTO.RIA и DIM.RIA используют сервис для подтверждения, что аккаунт ведет реальный человек, а Rieltor.ua – для верификации риэлторов.

Для HR процессов. С Дия.Подпись можно подписать любые кадровые документы. В частности, заявления об отпуске, как это делают в аптечном холдинге АНЦ, Люксоптике, Ковальской, EVA, МХП и т.д.

Шеринг документов вместо ксерокопий, сканкопий и фотосессий документов

Если в приложении доступны цифровые документы, то следующий шаг – возможность отправлять копии, а не просто показывать их в разных ситуациях. Скрин – недостоверно и неудобно. Мы запустили инновационный сервис — шеринг документов. Буквально переизобрели копию документа и предложили совершенно новый подход.

Это сервис, позволяющий отправлять электронные копии документов с помощью Дии сразу в систему учреждения или на e-mail. Можно поделиться копиями почти всех документов, которые есть у клиента в приложении: ID-карты, загранпаспорта, водительского удостоверения, удостоверения ветерана и т.д.

Работает всё очень просто. Компания направляет запрос на копию е-документа в пользовательское приложение, клиент должен подтвердить шеринг Дия.Подписью, копия сразу посылается компании. Работник может прикрепить копию к заявлениям или договорам. Или же автоматически заполнить поля в требуемой форме данными из электронной копии. Это называется шеринг метаданных. Все быстро, безопасно и только после пользовательского согласования. В целом украинцы уже расшерили документы через Дию 28 млн раз.

Еще несколько лет назад шеринг документов был инновационным сервисом, а сейчас уже привыченым для украинцев подходом в работе с документами. Далее – о кейсах, где учреждения используют шеринг документов.

Открытие банковского счета онлайн. Со сферой финтеха Минцифра сотрудничает с позиции win-win. Интегрируем технологии, помогающие бизнесу развиваться еще быстрее и предоставлять украинцам лучший сервис. Сегодня уже 34 банка интегрировали Дию для онлайн-онбординга. Офлайн в отделениях Дии используют 44 банка. Всего 48 украинских банков используют шеринг документов в своей работе, 21 банк – Дія.Підпис. Это топ игроки рынка, в частности: monobank, ПриватБанк, Sense Bank, Укргазбанк.

Пользователи с шерингом документов через действие проходят онлайн-идентификацию. Быстрее всего открытие банковского счета с шерингом документов через Дія длилось 94 секунды. И никаких поездок, очередей и ожиданий. 94 секунды — и у вас есть цифровая карта в телефоне.

Онлайн-сервисы для водителей. Киев Цифровой использует шеринг документов для возвращения эвакуированного автомобиля. Так заявка проходит мгновенную верификацию — и можно сразу забирать автомобиль со штрафплощадки, а не ждать, пока ее рассмотрит регистратор. Шерите водительское и техпаспорт через Действие – заявление о возвращении автомобиля утверждается моментально.

В Getmancar и NarsCars украинцы шерт водительское удостоверение и паспорт для регистрации. И не нужно заниматься фотосессией или вводить данные из документов вручную.

Отправка документов для трудоустройства. К примеру, IT-компания EVO использует шеринг документов для трудоустройства сотрудников. Да, процесс оформления сократился до 1 дня. Раньше компания тратила на онбординг по 9 листов А4 на 1 человека. То есть при найме 200 человек в год — более 1800 листов.

Регистрация на национальный мультипредметный тест. В этом году будущие абитуриенты регистрировались на НМТ с сервисами Действия. Для регистрации использовали шеринг документов, чтобы не вводить данные вручную. А для авторизации использовали Дія.Підпис. Каждый четвертый выпускник воспользовался Дія, чтобы зарегистрироваться на тестирование.

Недавно мы запустили сайт , где собрали информацию о различных вариантах интеграции Дія – шеринг документов, Дія.Підпис, антибот и валидацию. Если вы представитель бизнеса или учреждения и хотите сделать ваш сервис более удобным, переходите на сайт, наша команда проконсультирует все возможности сотрудничества. Интегрируйте действие и улучшайте взаимодействие с клиентами.

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