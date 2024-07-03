Це представники абсолютно різних сфер — від державних установ і банків до магазинів, які тепер використовують цифрові документи й Дія.Підпис для надання власних послуг.

З одного боку, сервіси Дії оцифровують процеси й пришвидшують роботу бізнесу, а з іншого — спрощують взаємодію з клієнтами. Тому це співпраця win-win.

Ми налагодили покроковий процес інтеграції, щоб партнери могли швидко та зручно ознайомитися з документацією та відразу тестувати використання сервісів у власних процесах:

підготували текстові й відеоінструкції для технічних спеціалістів;

тестовий застосунок "Дія" з моковими юзерами — штучно створеними користувачами в тестовому оточенні. Це дає змогу тестувати сервіси без потреби взаємодії з реальними даними чи зовнішніми сервісами;

з кожним партнером, який інтегрує Дію до своєї системи, команда впровадження підтримує оперативну комунікацію через чат у месенджері. Такий зв’язок дає змогу розв'язувати важливі питання за лічені хвилини.

Усе це дає можливість налаштувати інтеграцію в короткі терміни. Найшвидша інтеграція Дії тривала 4 дні — це був сервіс Дія.Підпис для підписання документів.

Проте завжди є куди рости. Задля спрощення процесу залучення нових партнерів працюємо над двома проєктами:

SDK — готовим набором документації та засобів розробки для автоматизації інтеграції;

впровадженням штучного інтелекту для консультації партнерів.

4 сценарії інтеграції Дії

Шеринг документів через Дію — це коли партнер отримує копії документів від клієнтів через застосунок "Дія". Також можна налаштувати автозаповнення даних, отриманих із цифрової копії.

Дія.Підпис — компанії та установи налаштовують вхід на власні платформи чи в застосунки з авторизацією через Дію.

Антибот — зручна авторизація клієнтів, без отримання будь-яких персональних даних. Ви отримуєте лише підтвердження, що особа є користувачем Дії.

Валідація — перевірка цифрових документів, ПІБ чи віку клієнта за секунди. Скрини з Дії — це не документ. Потрібно налаштувати правильну перевірку за QR/штрихкодом.

Дія.Підпис: від підписання заяв у застосунку до боротьби зі спекулянтами

Запускаючи сервіси чи впроваджуючи технології, ми насамперед ставимо запитання: "Як зробити так, щоб це було зручно для громадянина?". Як з 10 кроків змінити послугу до 2 кліків чи навіть кліпу очима. Так було і з Дія.Підписом. Це революційна технологія і новий підхід до цифрового підпису. Його можна активувати у смартфоні й одразу підписувати документи. Біометрія вашого обличчя порівнюється з фото на документах у реєстрах: кліпнули очима — і підтвердили отримання онлайн-послуги.

Ми запускали Дія.Підпис, щоб українці зручно підписували заяви про послуги в застосунку. А далі масштабували використання сервісу — пропонували інтегрувати його установам і бізнесам. Сьогодні 240+ партнерів інтегрували можливість скористатися Дія.Підписом для підписання чи авторизації. Загалом українці скористалися Дія.Підписом уже понад 39 млн разів.

Окрім того, що технологія економить час, Дія.Підпис має й інші переваги як для самих компаній, так і для українців. Ось лише кілька прикладів, навіщо інтегрують Дія.Підпис.

Підписання документів. Потрібно кілька секунд і Дія. Жодних флешок, ноутбуків чи паперів з ручками. Це одна з найпопулярніших цілей для інтеграції, якою користуються всі популярні сервіси документообігу. Зокрема, Вчасно, Документ.Онлайн, EDIN, АСКОД Онлайн, Deals, СОТА, WhiteDoc, Мій Арт-Офіс тощо. А також використовують для підписання договорів та заяв про отримання послуг онлайн — від банків до комунальних установ.

Боротьба зі спекулянтами. Один із гучних кейсів — верифікація в застосунку Укрзалізниці. Завдяки інтеграції Дія.Підпису для купівлі квитків на потяги Київ — Варшава та Київ — Відень Укрзалізниця бачить, хто купує квитки і в якій кількості. Якщо з одного акаунту фіксуються масові купівлі та повернення квитків, то після перевірки його заблокують. Або ще один кейс. Адміністрація Судноплавства інтегрувала Дія.Підпис для електронної черги, щоб теж боротися зі спекулянтами, які завчасно займали чергу й перепродували свої місця.

Працюємо над тим, щоб упровадити Дія.Підпис для купівлі квитків у театр ім. І. Франка, щоб боротися з перекупами і дати змогу українцям купувати квитки на вистави.

Боротьба з ботами та додатковий захист. Установи інтегрують сервіси Дії, щоб зробити майданчики безпечнішими. Наприклад, monobank упровадив Дія.Підпис для зняття коштів з монобанку. Ставите Дія.Підпис на захист — і тільки ви зможете розбити банку, підтвердивши особу через Дія.Підпис. AUTO.RIA та DIM.RIA використовують сервіс для підтвердження, що акаунт веде реальна людина, а Rieltor.ua — для верифікації рієлторів.

Для HR-процесів. З Дія.Підписом можна підписати будь-які кадрові документи. Зокрема, заяви про відпустку, як це роблять в аптечному холдингу АНЦ, Люксоптиці, Ковальській, EVA, МХП тощо.

Шеринг документів замість ксерокопій, сканкопій і фотосесій документів

Якщо в застосунку доступні цифрові документи, то наступний крок — можливість надсилати копії, а не просто показувати їх у різних ситуаціях. Скрин — недостовірно й незручно. Тож ми запустили інноваційний сервіс — шеринг документів. Буквально перевинайшли копію документа й запропонували абсолютно новий підхід.

Це сервіс, який дає змогу надсилати електронні копії документів за допомогою Дії одразу в систему установи або на e-mail. Можна поділитися копіями майже всіх документів, які клієнт має в застосунку: ID-картки, закордонного паспорта, водійського посвідчення, посвідчення ветерана тощо.

Працює все дуже просто. Компанія надсилає запит на копію е-документа в застосунок користувача, клієнт має підтвердити шеринг Дія.Підписом, копія одразу надсилається компанії. Працівник може прикріпити копію до заяв чи договорів. Або ж автоматично заповнити поля в необхідній формі даними з електронної копії. Це називається шеринг метаданих. Усе швидко, безпечно й тільки після погодження користувачем. Загалом українці вже пошерили документи через Дію 28 млн разів.

Ще кілька років тому шеринг документів був інноваційним сервісом, а зараз уже звичний для українців підхід у роботі з документами. Далі — про кейси, де установи використовують шеринг документів.

Відкриття банківського рахунку онлайн. Зі сферою фінтеху Мінцифра співпрацює з позиції win-win. Інтегруємо технології, які допомагають бізнесу розвиватися ще швидше та надавати українцям кращий сервіс. Сьогодні вже 34 банки інтегрували Дію для онлайн-онбордингу. Офлайн у відділеннях Дію використовують 44 банки. Загалом 48 українських банків використовують шеринг документів у своїй роботі, 21 банк — Дія.Підпис. Це топгравці ринку, зокрема: monobank, ПриватБанк, Sense Bank, Укргазбанк.

Користувачі із шерингом документів через Дію проходять онлайн-ідентифікацію. Найшвидше відкриття банківського рахунку з шерингом документів через Дію тривало 94 секунди. І жодних поїздок, черг і очікувань. 94 секунди — і ви маєте цифрову картку в телефоні.

Онлайн-сервіси для водіїв. Київ Цифровий використовує шеринг документів для повернення евакуйованого авто. Так заявка проходить миттєву верифікацію — і можна одразу забирати авто зі штрафмайданчика, а не чекати, поки її розгляне реєстратор. Шерите водійське й техпаспорт через Дію — заява про повернення автівки затверджується моментально.

У Getmancar і NarsCars українці шерять посвідчення водія та паспорт для реєстрації. І не потрібно займатися фотосесією документів чи вводити дані з документів вручну.

Надсилання документів для працевлаштування. Наприклад, IT-компанія EVO використовує шеринг документів для працевлаштування співробітників. Так, процес оформлення скоротився до 1 дня. Раніше компанія витрачала на онбординг по 9 аркушів А4 на 1 людину. Тобто у разі найму 200 людей на рік — понад 1 800 аркушів.

Реєстрація на національний мультипредметний тест. Цьогоріч майбутні абітурієнти реєструвалися на НМТ із сервісами Дії. Для реєстрації використовували шеринг документів, щоб не вводити дані вручну. А для авторизації використовували Дія.Підпис. Кожен четвертий випускник скористався Дією, щоб зареєструватися на тестування.

Нещодавно ми запустили сайт, де зібрали інформацію про різні варіанти інтеграції Дії — шеринг документів, Дія.Підпис, антибот та валідацію. Якщо ви представник бізнесу чи установи й бажаєте зробити ваш сервіс зручнішим, переходьте на сайт, наша команда проконсультує про всі можливості співпраці. Інтегруйте Дію та покращуйте взаємодію з клієнтами.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net