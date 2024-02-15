Будем ли в обороне или будем идти в наступление – будет зависеть исключительно от наших возможностей

Если мы хотим, чтобы на фронте что-то менялось, вот четыре вещи, которые власть должна изменить: подготовка населения, оборонная промышленность и вообще экономика Украины, фортификационное оборудование местности и профессионалы на должностях как оборонного, так и гражданского значения.

Подготовка населения – это первое, чем нужно заняться. И это не работа военных, это работа гражданских. Давайте включим телемарафон и посмотрим, сколько там интересных тренировочно-объяснительных роликов, где людей будут обучать первой военной помощи, азам военной топографии, правилам разборки и сборки оружия, пользования боеприпасами. Этого нет.

Почему люди боятся идти в Вооруженные Силы? У них есть два сдерживающих фактора. Первое – неготовность к выполнению своего долга. Их никто не готовил, а когда ты не готовишься – ты не знаешь, что тебя ожидает, и начинаешь бояться. А когда натренирован – можешь добиться успехов. И второе – потому что мы не работаем с нашим населением.

Россияне распространяют информацию о мясниках и об огромных потерях. У нас же мало контрпропаганды, практически не рассказывают о героических поступках на фронте. Назовите мне фамилии героев Украины, о которых знает вся страна. У нас если и рассказывают, то уже посмертно. Защитник Украины без лица, без конкретных примеров подвигов, а между тем десятки тысяч достойных ребят сейчас на фронте.

И о фортификациях. У власти 11 миллионов на Евровидение нашлось, а в Запорожской области, которая очень важна, потому что это один из промышленных центров Украины, это глыба нашей оборонной способности, нет денег, чтобы закупить дополнительное количество бетонных "зубов дракона".

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net