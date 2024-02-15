Чи будемо в обороні чи йтимемо в наступ – залежатиме виключно від наших спроможностей

Якщо ми хочемо, щоб на фронті щось змінювалося, ось чотири речі, які влада мусить змінити: підготовка населення, оборонна промисловість і взагалі економіка України, фортифікаційне обладнання місцевості та професіонали на посадах як оборонного, так і цивільного значення.

Підготовка населення – це перше, чим потрібно зайнятися. І це не робота військових, це робота цивільних. Можемо ввімкнути телемарафон і подивитися, скільки там цікавих тренувально-пояснювальних роликів, де людей навчатимуть, як надати першу військову допомогу, які є ази військової топографії, правила, як розібрати-зібрати зброю, як користуватися боєприпасами. Цього ж немає.

Чому люди бояться йти до Збройних Сил? У них є два фактори, які їх стримують. Перше – неготовність до виконання свого обовʼязку. Їх ніхто не готував, а коли ти не готуєшся – ти не знаєш, що тебе очікує, і починаєш боятися. А коли тренований – можеш досягнути успіхів. І друге – бо ми не працюємо з нашим населенням.

Росіяни поширюють інформацію про мʼясників і про величезні втрати. У нас же замало контрпропаганди, практично не розповідають про героїчні вчинки на фронті. Назвіть мені прізвища героїв України, про яких знає вся країна. У нас, якщо і розповідають, то вже посмертно. Захисник України без обличчя, без конкретних прикладів подвигів, а тим часом десятки тисяч достойних хлопців і дівчат зараз на фронті.

І про фортифікації. У влади 11 мільйонів на Євробачення знайшлося, а в Запорізькій області, яка дуже важлива, бо це один з промислових центрів України, це брила нашої оборонної спроможності, немає грошей, щоб закупити додаткову кількість бетонних "зубів дракона".

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