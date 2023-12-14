В РФ министр финансов Силуанов назвал трехлетнее бюджетирование – "бюджетом победы".

Но для нас важны не лозунги, а цифры.

По цифрам Россия вольет в военный сектор порядка 300 млрд дол в течение трех лет.

Но здесь важен еще такой момент как паритет покупательной способности.

На 300 млрд дол можно купить в РФ совершенно иной объем боеприпасов, нежели на Западе.

Для сравнения: курс гривны к доллару по паритету покупательной способности или по ППС находится на уровне примерно 10, хотя обменный доходил и до 40.

Это значит, что на один доллар можно в США купить товаров как в Украине на 10 грн.

А в Украине на 25 центов можно купить товара как в США на один доллар.

По моим оценкам, ППС в оборонной сфере для рубля по отношению к доллару составляет максимум 30 при обменном курсе в 90.

Тут и цена техники, и стоимость боеприпасов.

То есть 300 млрд дол в военном бюджете РФ за трехлетний период должны соответствовать 900 млрд дол военного пакета помощи со стороны наших союзников.

Или по 300 млрд дол. в год.

Если оценивать формат глухой обороны, тогда речь идет о 50% такой сметы или о 450 млрд дол. за период или 150 млрд дол. в год с нашей стороны.

Понижение диспропорции по ППС для нас возможно лишь за счет собственного производства военной техники и боеприпасов.

В таком случае, 300 млрд затрат в РФ соответствовали бы 200 млрд затрат у нас (в Украине меньше логистическое плечо и нет санкционных ограничений).

То есть речь о сумме в 60-70 млрд дол. в год.