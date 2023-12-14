Важливий момент щодо фінансового паритету військового протистояння з Росією

У РФ міністр фінансів Сілуанов назвав трирічне бюджетування – "бюджетом перемоги".

Але для нас важливими є не гасла, а цифри.

За цифрами Росія увіллє у військовий сектор близько 300 млрд дол. протягом трьох років.

Але тут важливим є ще такий момент як паритет купівельної спроможності.

На 300 млрд доларів можна купити у РФ зовсім інший обсяг боєприпасів, ніж на Заході.

Для порівняння: курс гривні до долара за паритетом купівельної спроможності або ПКС становить приблизно 10, хоча обмінний доходив і до 40.

Це означає, що на один долар можна у США купити товарів як в Україні на 10 грн.

А в Україні на 25 центів можна купити товару як у США на один долар.

За моїми оцінками, ПКС в оборонній сфері для рубля щодо долара становить щонайбільше 30 за обмінним курсом 90.

Тут і вартість техніки, і ціна боєприпасів.

Тобто 300 млрд дол. у військовому бюджеті РФ за трирічний період мають відповідати 900 млрд дол. військового пакета допомоги з боку наших союзників.

Або 300 млрд дол. на рік.

Якщо оцінювати формат глухої оборони, тоді йдеться про 50% такого кошторису або 450 млрд дол. за період або 150 млрд дол. на рік з нашого боку.

Зниження диспропорції за ПКС для нас можливе лише шляхом власного виробництва військової техніки та боєприпасів.

У такому разі, 300 млрд витрат у РФ відповідали б 200 млрд витрат у нас (в Україні менше логістичне плече й немає санкційних обмежень).

Тобто йдеться про суму в 60-70 млрд дол. на рік.

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