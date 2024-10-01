Можно говорить о перспективе как минимум израильско-иранской войны, а как максимум о масштабном региональном конфликте

Это если ключевые партнёры Тегерана и Тель-Авина не смогут удержать стороны в ближайшие 24 часа.

Вопрос в том, что это будет значить для региона и для мира. Ниже попробую сформулировать ключевые тезисы, которые подсказывает логика.

1. Красные линии по региональной безопасности стёрты. Ещё два года назад можно было говорить о некоей системе негласных договорённостей которые предотвращали войну в регионе. Израиль крайне осторожно подходил к выбору целей для своих превентивных ударов и ударов возмездия. Стараясь без лишней необходимости напрямую не атаковать силовые структуры стран региона (речь идёт именно об официальных армии, полиции, спецслужбах и т. д.) В ответ даже государства, считающие себя врагами Израиля воздерживались от прямых атак его территории. Используя старых механизм ударов через прокси-силы.

Сейчас этой системы не существует. Как, впрочем, если подтвердиться информация о поражении авиабаз и военных баз в ряде израильских регионов, не существует мифа о неуязвимости государства Израиль. Последнее важно, поскольку данный тезис, помноженный на историю арабо-израильских конфликтов был одним из основных факторов, предотвращающих новую масштабную войну.

Этот же тезис заставит Израиль прибегнуть к масштабному ответному удару по иранской территории. То есть можно говорить о, как минимум, начале ирано-израильской войны.

2. Масштабирование конфликта. Между Ираном и Израилем нет границы. Это означает, что любые наземные операции предполагают использование территории (как минимум или участие как максимум) других государств. То есть война рискует стать региональной. Где Иран будет апеллировать к исламскому миру, Израиль требовать поддержки США и европейских государств.

3. Конец строительству старой системы мира в регионе. Пп. 1 и 2 означают, что дальнейшая реализация плана США по построению оси сотрудничества Турция-Израиль-Иордания-Саудовская Аравия провалена окончательно. Более того, может быть провалена и политика сохранения американского влияния на Ирак. Местное правительство будет поставлено перед выборов: поддержать США, а значит Израиль и стать на грань новой ирано-иракской войны. Либо поддержать Иран и получить конфликт в том числе на своей территории (где ещё сохраняется американское военное присутствие)

4. Проект транспортного коридора Север-Юг становится на паузу. По крайней мере в его первоначальном виде — Индия-Иран-Кавказ-РФ-Скандинавия. Индия не будет публично демонстрировать расширение сотрудничества с Ираном. Скандинавские страны окончательной выйдут из процесса обсуждения нового транспортного коридора. Начальная и финальная точка отпадают. Остаются Россия и Иран.

5. Кавказ. Треугольник Турция-Азербайджан-Армения. Попытка Еревана сбалансировать турецкое давление расширением контактов с Ираном будет остановлена. Иначе Ереван потеряет политическую поддержку европейских партнёров. И дальше события в регионе будут зависеть от того, будет ли втянута Турция в конфликт. Если да — усилится совместное давление Анкары, Баку и Москвы на Ереван в отношении зангезурского коридора и формата урегулирования отношений с Азербайджаном. Что может привести к смене армянского руководства. К удовольствию Кремля.

Альтернативный вариант, если Турция держит дистанцию, Ереван быстро выходит на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном и пытается дистанцироваться от РФ. Но это может привести к игре Москвы в ирано-азербайджанском пограничье, например, используя карту азербайджанского населения региона.. Причём тут не важна "сторона", а важна дестабилизация. То есть это может быть как стимулирование неких протестов, так и поддержка репрессий в отношении азербайджанского меньшинства. А может быть и то и другое (как Москва в 2020-м разыграла в Беларуси).

6. Меньше ракет русским. На этом фоне проявляется трек, который может быть воспринят как позитив частью украинских политиков. Во время войны Иран будет лишён возможности передавать или продавать русским большое количество ракет. А это означает меньшую интенсивность обстрелов украинской территории.

7. Украина уходит из перечня приоритетов. Тема российско-украинской войны как минимум на месяц уходит даже "со вторых полос" мировых СМИ, переходя в категорию "разное". Тема Украины уходит и из предвыборных дебатов в США. Всё это вместе уже через месяц-два чрезвычайно осложняет нашу коммуникацию с партнёрами. Трудно будет доказать важность нашей войны и поддержки Сил Обороны на фоне войны на ближнем востоке.

Идеальный для нас вариант — если стороны просто ограничатся серией ракетных ударов. Но вероятность такого исхода относительно мала. Израильское руководство вынуждено будет продемонстрировать силу, что повлечёт раскрутку спирали эскалации.

8. Меньше помощи нам. В случае начала региональной войны на Ближнем Востоке Украина рискует столкнуться с резким уменьшением объёмов военной помощи, по крайней мере со стороны США. Как бы там ни было, но израильское лобби в Вашингтоне намного мощнее украинского, а политический уровень отношений двух стран намного более развит. Поэтому, на фоне ограниченности ресурсов для внешней помощи, украинская часть будет идти "после" выделения необходимого вооружения Израилю.

Хорошая новость — мы можем получить более современное, дальнобойное и совершенное оружие чтобы "качество компенсировало недостаток количества". То есть вероятность разрешения использования западного оружия по территории РФ растёт.

9. Цены на нефть. Увы, но они растут. Тут всё просто — смотрим где расположен Иран, и, даже если не учитывать его долю в нефтяном рынке, где расположены другие ключевые поставщики.

10. В случае начала войны, Россия по прошествии нескольких месяцев попытается представить себя в качестве "коммуникатора", способного договориться с Ираном. Что может привести к попытке выхода на "комплексный разговор с США и ЕС", где тема завершения войны против Украины будет "среди других".

Альтернатива — США давит на Израиль, КНР на Иран. И они уже выступают ключевыми сторонами, обеспечивающими будущий мир. В таком случае так же вероятны договорённости по нескольким конфликтным площадкам. Соответственно на нас будет давить Вашингтон, на русских Пекин. А это значит большая вероятность реализации некоего подобия "китайского плана".

Что будет происходить на нашем фронте? Обострение. Учитывая всё перечисленное выше Россия попытается обеспечить себе как можно более комфортные условия перед началом разговоров о мире. Для нашей стороны актуальна та же задача. То есть наиболее эффективно использовать те объёмы вооружений и техники, которые есть в распоряжении.

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