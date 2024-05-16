Главная тема обсуждения на рынке горючего – что делать с водителями бензовозов после 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации

Без обновленных данных выпускать за границу никого не будут, хотя раньше через систему "Шлях" это было возможно. На самом деле некоторые компании таких водителей уже не отправляют за рубеж, так как участились случаи оставления машин и побега водителей. Рассказали, что у одного из перевозчиков в Польше стоят 25 рефрижераторов. Бензовозов там тоже хватает.

Интересная картина получилась и у нефтетрейдеров, где абсолютное большинство водителей-дальнобойщиков не забронированы. Ирония судьбы в том, что некоторые, даже очень респектабельные, на первый взгляд, сети АЗС (на самом деле мошенники) не смогли забронировать водителей, потому что платили зарплаты кэшем и не прошли в Минэкономики критерии "критичности". А я об этом писал и считаю, что нужно этот критерий усиливать, потому что водитель бензовоза/газовоза/битумовоза получает "на руки" 30 000 – 80 000 грн в месяц. Это 12 000 – 32 000 грн НДФЛ и ЕСВ!

Но главная проблема — в самих водителях. Кто боится обновлять данные в ТЦК, а кто просто не хочет светиться ни каким образом в государственных базах данных. Поэтому здесь вопрос: как они собираются работать даже без выезда за границу, если их рано или поздно остановят на блокпосте? Не говоря уже о местах разгрузки/загрузки, которые тоже всем известны.

Что касается "коллапса с горючим", то ничего не будет. Импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, он легко перекрывается железной дорогой.

Большая доля в сжиженном газе – треть от баланса рынка, но и это не проблема. Это в основном поставки из Польши. Напомню, мы без них жили последние почти полгода из-за блокирования, и кто-то видел дефицит газа или его удорожание?

Однако с водителями нужно что-то делать.

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