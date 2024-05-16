Головна тема обговорення на ринку пального – що робити з водіями бензовозів після 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію

Без оновлених даних випускати за кордон нікого не будуть, хоча раніше через систему "Шлях" це було можливо. Насправді деякі компанії таких водіїв вже не відправляють за кордон, бо почастішали випадки залишення машин та втечі водіїв. Розповіли, що в одного з перевізників у Польщі стоять полишеними 25 рефрижераторів. Бензовозів там теж вистачає.

Цікава картина вийшла й у нафтотрейдерів, де абсолютна більшість водіїв-далекобійників не заброньовані. Іронія долі в тому, що деякі, навіть дуже респектабельні, на перший погляд, мережі АЗС (насправді шахраї) не змогли забронювати водіїв, бо платили зарплати кешем й не пройшли у Мінекономіки критерії "критичності". А я про це писав і вважаю, що треба цей критерій посилювати, бо водій бензовоза/газовоза/бітумовоза отримує "на руки" 30 000 – 80 000 грн на місяць. Це 12 000 – 32 000 грн ПДФО та ЄСВ!

Але головна проблема — у самих водіях. Хтось боїться оновлювати дані в ТЦК, а хтось просто не хоче світитись у жодний спосіб у державних базах даних. Тому тут питання: як вони збираються працювати навіть без виїзду за кордон, якщо їх рано чи пізно зупинять на блокпості? Не кажучи вже про місця розвантаження/завантаження, які теж усім відомі.

Що стосується "колапсу з пальним", то нічого не буде. Імпорт бензину та дизпального автотранспортом складає до 15%, він легко перекривається залізницею. Більша частка у скрапленому газі – третина від балансу ринку, але й це не є проблемою. Це здебільшого постачання з Польщі. Нагадаю, ми без них жили останні майже пів року через блокування, й хтось бачив дефіцит газу або його здорожчання?

Однак з водіями треба щось робити.

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