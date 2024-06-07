75-80 грн/л точно не будет, гарантирую. Думаю, что даже 60 грн/л не будет

Цены на нефть падают, в мае началось понижение и на колонках. Дизель уже потерял более 2 грн в месяц, на некоторых АЗС уже ниже 50 грн/л. Надеюсь, на днях сдвинется с места и бензин.

Акциз на бензин увеличивается с 1 июля на 1,5 грн/л, на дизель – до 2 грн/л. Это размер обыденных рыночных колебаний, на которые обычно никто не обращает внимания. В марте-апреле горючее подорожало на 5 грн/л, и это почти никого не волновало.

Подорожают ли продукты?

Это тезис последней волны PR-кампании, которая катится по телегам и сайтам этой недели. Считаем: при цене 55 грн/л и расходам 10 л на сотню стоимость километра составит 5,5 грн/л. Если даже горючее вырастет на 2 грн/л, будет 5,7 грн/км. Не знаю, на что может повлиять 20 коп./л. Да и как я уже говорил, вообще не факт, что эти 20 копеек нарисуются. Ну а то, что наша традиция валить все на бензин будет использоваться для спекуляций по широкой линейке товаров, я даже не сомневаюсь.

Умрет ли сжиженный газ, потому что акциз на него резко увеличивается?

Автогаз умрет, если его стоимость будет 80% от цены на бензин. Теперь она составляет 48%, будет 55%. До 2014 года такая пропорция была нормой, и при этом газ стремительно рос в объемах. Ничего с ним не произошло и в 2022 году, когда правительство сравняло все акцизы, а точнее – обнулило. Цена стабильно равнялась 50% от бензина. Так что ездить на газу будет выгодно, хотя и не так, как раньше. Экономили 25 грн на литре, теперь будет 20, согласитесь, неплохо.

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