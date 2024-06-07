75-80 грн/л точно не буде, гарантую. Думаю, що й навіть 60 грн/л не буде

Ціни на нафту падають, в травні почалось зниження й на колонках. Дизель вже втратив понад 2 грн за місяць, на деяких АЗС вже нижче 50 грн/л. Сподіваюсь, днями зрушить із місця й бензин.

Акциз на бензин підвищується з 1 липня на 1,5 грн/л, на дизель – до 2 грн/л. Це розмір буденних ринкових коливань, на які зазвичай ніхто не звертає уваги. У березні-квітні пальне здорожчало на 5 грн/л, і це майже нікого не хвилювало.

Чи здорожчають харчі?

Це теза останньої хвилі PR-кампанії, яка котиться по тєлєгам і сайтам цього тижня. Рахуємо: за ціни 55 грн/л та витратами 10 л на сотню вартість кілометра становитиме 5,5 грн/л. Якщо навіть пальне зросте на 2 грн/л, буде, 5,7 грн/км. Не знаю, на що може вплинути 20 коп./л. Та й як я вже казав, взагалі не факт, що ті 20 копійок намалюються. Ну а те, що наша традиція валити все на бензин буде використовуватись для спекуляцій щодо широкої лінійки товарів, я навіть не сумніваюсь.

Чи скраплений газ помре, бо акциз на нього різко збільшується?

Автогаз помре, якщо його ціна буде 80% від ціни на бензин. Наразі вона становить 48%, буде 55%. До 2014 року така пропорція була нормою і водночас газ стрімко зростав в обсягах. Нічого з ним не відбулося й 2022 року, коли уряд зрівняв всі акцизи, а точніше – обнулив. Ціна стабільно була 50% від бензину. Отже, їздити на газу буде вигідно, хоча й не так, як раніше. Економили 25 грн на літрі, тепер буде 20, погодьтесь, непогано.

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