Сейчас мы наблюдаем волну развития финтеха в нашей стране. И сами активно формируем рынок, вовремя подхватывая и разумно внедряя мировые тренды.

А они следующие:

искусственный интеллект;

цифровые кошельки;

криптоактивы и CBDC (цифровая валюта центрального банка).

Мы с моими коллегами по рынку активно дискутировали о расширении этого списка. В частности, речь идет о:

open banking (открытый банкинг);

customer journey (клиентский путь);

развитие технологий (доминирование software над hardware и т.п.).

Говоря о внедрении мировых трендов в украинских реалиях, я не зря акцентирую на слове "умно". В последние годы путь проб и ошибок для игрока практически каждого рынка значительно сократился. Поэтому правильное и своевременное внедрение нового решения должно иметь под собой прочную почву в виде тщательно проведенного анализа и полной уверенности в том, что это то, что именно сейчас всем нам нужно.

Например, искусственный интеллект. Мнения коллег по рынку по поводу перспектив применения инструментов ИИ весьма отличаются. В частности, в "ПриватБанке" ожидают, что искусственный интеллект будет решать, как будет происходить процессинг платежа, а также поможет минимизировать клиентский путь. В то же время в Rozetka Pay признаются, что очень осторожно используют в работе возможности искусственного интеллекта и имеют гораздо большие ожидания от перспектив внедрения в Украине открытого банкинга.

Мы у UAPAY видим в искусственном интеллекте большой потенциал, в частности в возможности упростить определенные внутренние процессы. Все более очевидным становится преимущество искусственного интеллекта в автоматизации процессов выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга и санкционных требований. Например, мощности ИИ позволят эффективно собирать и прорабатывать информацию, тщательно и оперативно при этом анализируя все данные, по-настоящему раскрывая все возможности рискориентированного подхода.

Что касается клиентского пути, мои партнеры по дискуссии по TASLink уверены, что самый эффективный customer journey — это его "отсутствие": чтобы количество действий клиента было сведено к минимуму и ему не нужно было вообще ничего делать. Мы с коллегами того же мнения.

Интересен в этом плане опыт Польши, а именно метод оплаты кодом Blik. По нашим данным, им пользуются 45% временно проживающих в Польше украинцев. Потребителям достаточно иметь мобильное приложение, в котором можно сгенерировать код, чтобы:

произвести оплату в оффлайн магазинах;

оплатить покупку в Интернете;

снять наличные деньги в банкомате или пополнить счет;

мгновенно перевести средства и т.д.

Иметь платежную карту с собой не нужно, дополнительных подтверждений безопасности оплаты тоже. Клиентский путь сведен к минимуму, насколько это возможно. У нас такого опыта пока нет.

Сегодня проблема заключается в технологическом решении этого вопроса с точки зрения безопасности. Как ни крути, а проводить операции без 3d Secure не рискнет ни банк-эквайер, ни представитель финтеха. Не говоря уже о том, что конечный потребитель (покупатель) пока не готов доверить кучу своих персональных данных эквайеру для упрощения процедуры оплаты.

И, кстати, этот вопрос доверия пока очень тормозит еще один трендовый инструмент, который должен был прийти в Украину в 2023 году, но из-за полномасштабной войны его внедрение отложилось до 2025 года. Это открытый банкинг, начало работы которого должно и несколько разгрузить банковские учреждения, и открыть новое окно возможностей для финтеха, и предоставить гораздо более широкий спектр услуг для конечного потребителя и т.д.

Многие игроки рынка не скрывают того, что ждут старта функционирования открытого банкинга больше, чем урегулирования вопроса с криптоактивами и внедрения CBDC (цифровой валюты центрального банка). Хотя вот как раз с этим трендом Украина, к сожалению, отстает по сравнению с миром — и лично я считаю это катастрофическим.

Де-юре в Украине крипты как будто нет. Регуляторное законодательство – в разработке. Возможности официально произвести оплату, как и во многих странах Европы и мира, нет. Де-факто на многих сайтах можно увидеть предложения рассчитаться за товар путем пополнения криптокошелька. А самыми активными пользователями криптоактивов внезапно оказываются украинские представители власти, пытающиеся дать взятки биткоином. Эта область должна быть легализована. Есть готовые европейские решения и по криптоэквайрингу, и с лицензиями на обмен. Только бери и имплементируй. Но мы пока ужасно отстаем. Как и с цифровой валютой центробанка.

При том, что, по данным MasterCard, в Украине цифровыми кошельками пользуются 50% потребителей, в то время как в мире таких потребителей 30%. Также наблюдается положительная динамика платежной инфраструктуры Украины: с начала года количество торговых POS-терминалов выросло на 17,1%, а количество пунктов продаж, принимающих платежные карты, увеличилось на 35%. А в третьем квартале 2023 г. топ-3 безналичных операций в Украине по количеству распределились следующим образом:

73,6% – расчеты с использованием платежных терминалов;

13,9% – операции по оплате товаров/услуг в сети Интернет;

8,2% – переводы с карты на карту.

Не последнюю роль в росте количества безналичных операций и, в частности, пунктов продаж, принимающих платежные карты, является развитие технологий. К примеру, tap-to-phone, которая многими игроками украинского рынка еще воспринимается как нишевая история, но является привлекательной альтернативой классическим POS-терминалам. Не в последнюю очередь из-за понятности и легкости работы с этой технологией, что возвращает нас к моменту упрощения клиентского пути и финмон-онбординга.

Фактически это иллюстрация мирового тренда переноса внимания с разработки hardware-оборудования на разработку и внедрение software-технологий, что ведет к оптимизации инвестиций и, наконец, появлению большего количества интересных возможностей для клиентов. И в выигрыше останутся те компании, которые не просто хотят внедрить очередной трендовый инструмент, но и упорно работают с ним, адаптируя под требования рынка и клиентов.

Трансформация цифровых платежей, приведение их в европейские и мировые стандарты невозможна без здоровой и мощной конкуренции на рынке. Радует, что именно это мы и наблюдаем в Украине. Огорчает, что предстоит большое количество работы над законодательством и тяжелых диалогов индустрии с государством. Однако мы верим, что благодаря совместной работе всех участников рынка результатом станет синергия и, как следствие, построение нового качественного продукта.

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