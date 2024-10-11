Инфляция в сентябре 2024 года в Украине ускорилась до трехмесячных максимумов +1,5% м.м. Годовые темпы достигли 13-месячного максимума +8,6% г.г.

Базовая инфляция +1,7% м.м.

Главным драйвером роста стала продуктовая корзина на фоне слабого урожая овощей (+3,8% м.м.) и зерна (хлеб и хлебопродукты +1,6% м.м.) из-за критической засухи. Фактором этого также является рост операционных расходов из-за увеличения зарплат и нехватки рабочих. Девальвация повлияла на стоимость кормов и удобрений, которые выливаются в стоимость мяса, яиц (здесь еще и сезонный фактор).

Одежда и обувь (+7,8% м.м.) подорожали вследствие сезонного фактора просмотра корзины и девальвации.

Еще отдельно можно выделить образование (+10% м.м.) —из-за традиционного сезонного пересмотра цен для учебных заведений.

Дефляция зафиксирована по сахару (здесь перед новым урожаем распродают остатки, что давит на цены) -1,8% м.м. Но официально немного подешевели фрукты -0,2% м.м., что является сезонным фактором.

Инфляционный импульс усугубляется, нанесенный энергетическими проблемами, засухой, пересмотром курса доллара импортерами и переносом девальвации на конечного потребителя, переносом растущих цен сырья на конечного потребителя, а также растущими зарплатами на фоне нехватки рабочих.

В октябре ожидаю некоторое притормаживание. Главным драйвером останутся продукты питания. Удержание курса валют в коридоре служит сильнейшим сдерживающим фактором. Влияние налоговых изменений, проголосованных сегодня, будет незначительным, потому что НДС не трогали. Положительным сдерживающим фактором станет снижение цен электричества для пользователей электроотопления.

Пока остаюсь на прогнозе 10% по 2024 году (ожидаем на оценки НБУ, которые были нацелены на 8,5%). Закладываю в прогнозе сложности от нехватки электричества с ноября (вторая половина). Фактор девальвации окажет влияние (ожидаю девальвацию до 42,7 грн/$). Блокирование границы поляками может увеличить внутреннее предложение некоторых товаров. А вот удары по портовой инфраструктуре и гражданским кораблям могут стать проблемой и зоной риска.

На следующий год драйвер инфляции — коммунальные услуги, базовые тренды, девальвация. Оценка на 2025 год – 9,5%.

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