Інфляція у вересні 2024 року в Україні прискорилася до трьохмісячних максимумів +1,5% м.м. Річні темпи досягли 13-місячного максимуму +8,6% р.р.

Базова інфляція +1,7% м.м.

Головним драйвером зростання стала продуктова корзина на тлі слабкого врожаю овочів (+3,8% м.м.) та зерна (хліб та хлібопродукти +1,6% м.м.) через критичну посуху. Фактором цього також є зростання операційних витрат через збільшення зарплат і нестачу робітників. Девальвація вплинула на вартість кормів та добрив, що виливається в вартість м'яса, яєць (тут ще й сезонний фактор).

Одяг та взуття (+7,8% м.м.) здорожчали через сезонний фактор перегляду корзини та девальвації.

Ще окремо можна виділити освіту (+10% м.м.) — через традиційний сезонний перегляд цін для освітніх закладів.

Дефляція зафіксована щодо цукру (тут перед новим врожаєм розпродають залишки, що тисне на ціни) -1,8% м.м. Та офіційно трохи здешевшали фрукти -0,2% м.м., що є сезонним фактором.

Інфляційний імпульс посилюється, завданий енергетичними проблемами, посухою, переглядом курсу долара імпортерами й перенесенням девальвації на кінцевого споживача, перенесенням все більших цін сировини на кінцевого споживача, а також зарплатами, що зростають, на тлі нестачі робітників.

У жовтні очікую деяке пригальмування. Головним драйвером залишаться харчові продукти. Втримання курсу валют у коридорі слугує сильним стримувальним фактором. Вплив податкових змін, проголосованих сьогодні, буде незначним, бо ПДВ не чіпали. Позитивним стримувальним фактором буде зниження цін електрики для користувачів електроопалення.

Поки залишаюсь на прогнозі 10% щодо 2024 року (чекаємо на оцінки НБУ, які були націлені на 8,5%). Закладаю в прогнозі складності від нестачі електрики з листопада (друга половина). Фактор девальвації додасть впливу (очікую девальвацію до 42,7 грн/$). Блокування кордону поляками може збільшити внутрішню пропозицію деяких товарів. А от удари по портовій інфраструктурі та цивільним кораблям можуть стати проблемою й зоною ризику.

На наступний рік драйвер інфляції — комунальні послуги, базові тренди, девальвація. Оцінка на 2025 рік – 9,5%.

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