Что действительно мотивирует переходить на украинский – в ответ Фарион

Я знаю несколько тысяч людей, которые во взрослом возрасте перешли на украинский.

В основном в процессе собственного созревания и самоутверждения. А также – под влиянием авторитетных людей и их идей (это мой случай).

Под влиянием книг.

Под влиянием семейных памятей.

Под влиянием расстрела на Майдане.

Под влиянием шока от нападения россиян на их дом в 2014 году.

Под влиянием бомб, упавших на их города в 2022 году.

Под влиянием негативного опыта пребывания за границей, где все русскоязычные – это факинг рашнз.

Под влиянием действия закона люди фактически должны были без особого желания начать общаться на работе в коллективе и втянулись.

Под влиянием своих детей, которые из садика и школы начали приносить украинский, который в семье не практиковали.

Думаю, что существуют и другие мотивы и случаи.

Я не знаю ни одного русскоязычного человека, который избрал украинский потому, что называли их "быдломассой" и "сбродом".



Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.