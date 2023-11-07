Что действительно мотивирует переходить на украинский – в ответ Фарион

Я знаю несколько тысяч людей, которые во взрослом возрасте перешли на украинский.
В основном в процессе собственного созревания и самоутверждения. А также – под влиянием авторитетных людей и их идей (это мой случай).
Под влиянием книг.
Под влиянием семейных памятей.
Под влиянием расстрела на Майдане.
Под влиянием шока от нападения россиян на их дом в 2014 году.
Под влиянием бомб, упавших на их города в 2022 году.
Под влиянием негативного опыта пребывания за границей, где все русскоязычные – это факинг рашнз.
Под влиянием действия закона люди фактически должны были без особого желания начать общаться на работе в коллективе и втянулись.
Под влиянием своих детей, которые из садика и школы начали приносить украинский, который в семье не практиковали.
Думаю, что существуют и другие мотивы и случаи.
Я не знаю ни одного русскоязычного человека, который избрал украинский потому, что называли их "быдломассой" и "сбродом".
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