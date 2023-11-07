Що справді мотивує переходити на українську – у відповідь Фаріон

Здебільшого у процесі власного дозрівання й самоутвердження. А також – під впливом авторитетних людей і ідей, які вони сповідували (це мій випадок).

Під впливом книжок.

Під впливом сімейних пам'ятей.

Під впливом розстрілу на Майдані.

Під впливом шоку від нападу росіян на їхній дім у 2014-му.

Під впливом бомб, які впали на їхні міста у 2022 році.

Під впливом негативного досвіду перебування за кордоном, де всі російськомовні – то факінґ рашнз.

Під впливом дії закону – люди фактично мусили без особливого бажання почати спілкуватися на роботі в колективі й втягнулись.

Під впливом своїх дітей, які з садочка та школи почали приносити українську, яку в родині не практикували.

Думаю, що існують і інші мотиви і випадки.

Я не знаю жодну російськомовну людину, яка обрала українську тому, що називали їх "бидломасою" і "збродом".



Оригінал