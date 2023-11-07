Що справді мотивує переходити на українську – у відповідь Фаріон

Здебільшого у процесі власного дозрівання й самоутвердження. А також – під впливом авторитетних людей і ідей, які вони сповідували (це мій випадок).
Під впливом книжок.
Під впливом сімейних пам'ятей.
Під впливом розстрілу на Майдані.
Під впливом шоку від нападу росіян на їхній дім у 2014-му.
Під впливом бомб, які впали на їхні міста у 2022 році.
Під впливом негативного досвіду перебування за кордоном, де всі російськомовні – то факінґ рашнз.
Під впливом дії закону – люди фактично мусили без особливого бажання почати спілкуватися на роботі в колективі й втягнулись.
Під впливом своїх дітей, які з садочка та школи почали приносити українську, яку в родині не практикували.
Думаю, що існують і інші мотиви і випадки.
Я не знаю жодну російськомовну людину, яка обрала українську тому, що називали їх "бидломасою" і "збродом".
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