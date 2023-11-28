Что касается отравления жены Буданова.

Где-то месяц назад я написал: боритесь за победу, потому что мир вы не переживете.

Эта история как раз об этом.

Жена Буданова – не военная цель, это не Буданов. Она просто там где-то в КГГА работает вроде бы. И ничего, какие-то Петровы и Башировы пошли чай полонием травить. Просто чтобы подать сигнал, что мы terrorist state, не забывайте об этом. Кого не можем убить ракетой, до того мы доползем с поллитрой "новичка".

Итак, если вы военный, бывший военный, мобилизованный АТОвец 2016 года, военный аватар-гастарбайтер, волонтер, друг волонтера, родственник волонтера, донатор на что-то волонтерское, блогер, который "Слава Украине" в Фейсбуке писал, работодатель, который зарплату платил военным, – другими словами, если вы просто какой-то человек, не сепар и не российская агентура – вам конец.

Если вы сепар и российская агентура – вам тоже конец, кстати. Но уже по другой причине.

Россияне не дойдут до каждого, конечно. Но они будут стараться. Вы живете только из-за их инструментальной невозможности вас убить прямо сейчас. Но они работают над тем, чтобы увеличить эту инструментальную возможность и убить побольше. Военными методами, невоенными – это совершенно безразлично. У них другое отношение к критериям войны в принципе.

Так что и у нас должно быть другое. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете выбирать, что купить – "Порш Кайен" себе или внедорожник военным. "Порш Кайен" в гроб не положишь.

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