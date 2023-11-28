У росіян інше ставлення до критеріїв війни в принципі

Щодо отруєння жінки Буданова.

Десь місяць тому я написав: боріться за перемогу, бо мир ви не переживете.

Ця історія саме про те.

Дружина Буданова – це не військова ціль, це не Буданов. Вона просто там десь у КМДА працює нібито. І нічого, якісь Петрови й Баширови попрямували чай полонієм травити. Просто щоб подати сигнал, що ми terrorist state, не забувайте про це. Кого не можемо вбити ракетою, до того ми доповземо з пів літрою "новичка".

Отже, якщо ви військовий, колишній військовий, мобілізований АТОвець 2016 року, військовий аватар-заробітчанин, волонтер, друг волонтера, родич волонтера, донатор на щось волонтерське, блогер, який "Слава Україні" у Фейсбуці писав, роботодавець, який зарплату платив військовим, – іншими словами, якщо ви просто будь-яка людина, яка не сєпар і не російська агентура – вам кінець.

Якщо ви сєпар і російська агентура – вам теж кінець, до речі. Та вже з іншої причини.

Росіяни не дійдуть до геть кожного, звичайно. Та вони будуть намагатися. Ви живете лише через їхню інструментальну неможливість вас вбити просто зараз. Але вони працюють над тим, щоб збільшити цю інструментальну можливість й таки вбити якнайбільше. Військовими методами, невійськовими – це абсолютно все одно. У них інше ставлення до критеріїв війни в принципі.

Тож і у нас має бути інше. Подумайте про це наступного разу, коли обиратимете, що купити – "Порш Кайєн" собі чи позашляховик військовим. Бо "Порш Кайєн" в гроб не покладеш.

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