1. Этот сектор является примером технологического сектора с высокой добавленной ценностью, мощной научной составляющей, и его развитие должно быть среди отраслевых приоритетов АПК.

2. Игроки рынка говорят о четком разделе на "до 24.02.22 и после". Самым трудным был прошлый год и сезон. По разным причинам, в первую очередь из-за всеобщего падения в секторе АПК.

3. Сектор семеноводства зависит от того, как срабатывает весь сектор АПК: если фермер сеет, экспорт едет, цена на рынке нормальная – то и в семеноводстве не будет резких колебаний, дефицитов и т.п.

4. Семеноводство продолжает сталкиваться с вызовами: дисбаланс рынка, ограниченные финансовые ресурсы у фермеров, изменение покупательского поведения фермеров из-за специфики принятия решений по структуре посевов во время войны, отход малых и средних от кукурузы, ценовое давление и замирание в работе дистрибуции. От себя добавлю: компании не могут нормально работать в регионах, потому что сотрудники боятся ездить между областями из-за "бусификации". И такая ситуация во всех сферах.

5. Непутевые государственные политики, особенно в налоговой сфере, не добавляют оптимизма.

6. Серый рынок. Большая тема. Большая проблема. Его доля сейчас в семенах около 15-20%. От себя скажу: да, эту проблему нужно решать как на уровне законодательства, так и в целом изменением подходов. Фермеры должны учиться работать по максимуму, но государство должно создавать для этого стимулы. А не так, как это сейчас работает: в лучшем случае серые дельцы имеют конкурентное преимущество перед честными компаниями, в худшем – их крышуют государственные органы.

7. Евроинтеграция. Сектор семеноводства – один из пионеров в этой сфере. Это один из секторов, фактически уже интегрированный в ЕС. Мы экспортируем наши семена в страны ЕС, только Франция в 2023 году закупила 11 тыс. тонн семян кукурузы стоимостью $32 млн. Но стоит продолжать работу по евроинтеграции, в том числе в области защиты прав интеллектуальной собственности, чтобы мы могли быстрее стать полноценным игроком рынке семян ЕС.

Кроме того, определенную работу нужно еще проделать в сфере регулирования обращения семян, чтобы эта сфера была максимально приближена к практикам ЕС. Понравилось предложение по рекомендациям на эту тему, которые нам предоставили коллеги из стран Балтии в рамках одного из проектов: Украинская нормативно-правовая база должна быть структурирована: законы должны иметь простую структуру, лаконичные и понятные предложения, в которых изложены основные положения…. Процессуальные нормы, регулирующие порядок и процедуры реализации основных положений, например порядок рассмотрения и регистрации заявлений, должны быть включены в подзаконные акты, изданные на основании законов".

Тренды 2025 года? Изменение климата и соответствующая работа над адаптированными к этому семенами, вероятный дефицит семян гороха и нута на рынке Украины, потребность в ранних и ультра ранних сортах зерновых, как и в сортах с высокими хлебопекарными показателями.

Ну и да, наша цель проста: выжить и стать лидерами на мировом рынке семян.

Сможем? Но не вопрос.

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