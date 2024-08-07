1. Цей сектор є прикладом технологічного сектору з високою доданою цінністю, з потужним науковим компонентом, і його розвиток має бути серед галузевих пріоритетів АПК.

2. Гравці ринку говорять про чіткий розділ на "до 24.02.2022 і після". Найважчим був минулий рік і сезон. З різних причин, насамперед через загальне падіння в секторі АПК.

3. Сектор насінництва залежить від того, як спрацьовує весь сектор АПК: якщо фермер сіє, експорт їде, ціна на ринку нормальна – то і в насінництві не буде різких коливань, дефіцитів тощо.

4. Насінництво продовжує стикатися з викликами: дисбаланс ринку, обмежені фінансові ресурси у фермерів, зміна купівельної поведінки фермерів через специфіку ухвалення рішень щодо структури посівів під час війни, відхід малих і середніх господарств від кукурудзи, ціновий тиск і завмирання в роботі дистрибуції. Від себе додам: компанії не можуть нормально працювати в регіонах, тому що співробітники бояться їздити між областями через "бусифікацію". І така ситуація в усіх галузях.

5. Недолугі державні політики, особливо в податковій сфері, не додають оптимізму.

6. Сірий ринок. Велика тема. Велика проблема. Його доля зараз в насінні близько 15-20%. Від себе скажу: так, цю проблему потрібно вирішувати — як на рівні законодавства, так і загалом зміною підходів. Фермери мають вчитись працювати вбілу по максимуму, але держава має створювати для цього стимули. А не так, як це працює зараз: в кращому випадку сірі ділки мають конкурентну перевагу перед чесними компаніями, в гіршому – їх кришують державні органи.

7. Євроінтеграція. Сектор насінництва — один з піонерів у цій сфері. Це один з секторів, який фактично вже інтегрований до ЄС. Ми експортуємо наше насіння до країн ЄС, тільки Франція у 2023 році закупила 11 000 тонн насіння кукурудзи вартістю $32 млн. Але варто продовжувати роботу з євроінтеграції, зокрема в галузі захисту прав інтелектуальної власності, для того щоб ми могли швидше стати повноцінним гравцем ринку насіння ЄС.

Окрім цього, певну роботу потрібно ще проробити у сфері регулювання обігу насіння, щоб ця галузь була максимально наближеною до практик ЄС. Сподобалось речення з рекомендацій на цю тему, які нам надали колеги з країн Балтії в межах одного з проєктів: "Українська нормативно-правова база повинна бути структурована — закони повинні мати просту структуру, лаконічні та зрозумілі речення, у яких викладено основні положення…. Процесуальні норми, що регулюють порядок і процедури реалізації основних положень, наприклад, порядок розгляду і реєстрації заяв, повинні бути включені до підзаконних актів, виданих на підставі законів".

Тренди 2025 року? Зміна клімату і відповідна робота над адаптованим до цього насінням, ймовірний дефіцит насіння гороху і нуту на ринку України, потреба в ранніх і ультраранніх сортах зернових, як і в сортах з високими хлібопекарськими показниками.

Ну і так, наша ціль проста: вижити та стати лідерами на світовому ринку насіння.

Зможемо? Та не питання.

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