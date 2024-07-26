Как сделать Силы беспилотных систем эффективными, или Почему спецслужбы на голову опередили ВСУ в войне нового поколения

Я часто стараюсь обращать внимание украинского народа на тот важный факт, что СБУ и ГУР сейчас опережают по своей эффективности ВСУ в двух важных жанрах военных действий. Мы должны гордиться тем, что наше государство выигрывает сейчас у агрессора две битвы дронов — удары по тылу и удары на море. Я рад тому, что мой новогодний прогноз — что "войну шахедов" мы сможем выигрывать в этом году — сбывается.

Но мне очень обидно, что ВСУ отстают. Почему так получилось? Вижу, по большому счету, один фактор. Это работа с создателями вооружений.

Во-первых, это деньги. ГУР и СБУ имеют больший политический вес в системе государства. Поскольку это структуры, активно работающие с гражданскими (особенно СБУ), они имеют возможность поощрить дружественных бизнесменов спонсировать разработки и производство чего-то нового.

(Обратим внимание, что госбюджет практически никак здесь не помогает – государство просто изымает деньги у граждан и сидит на них, используя очень неэффективно).

Во-вторых, по тем же причинам они могут решать административные проблемы – "пробить" разрешения на испытания, ввезти в страну необходимое оборудование, организовать производство вооружения, решать с допуском к эксплуатации и т.д. "Отмазать" от мобилизации в окопы инженеров, что имеет колоссальную значимость.

(И здесь снова обратим внимание, что государство в целом поступает противоположным образом — уничтожает производство, делает из инженеров стрелков и водителей, запрещает испытательные полеты частных фирм, шантажирует на таможне и т.д.).

Словом, спецслужбы могут дать "крышу" и деньги.

А ВСУ в это время тонут, а иногда и сами себя топят в бумагах. Исключения, мне кажется, скорее подтверждают правила.

За хорошими дронами – большие очереди, и первые места в них – как правило, не у Вооруженных Сил.

Это все следует учесть при построении новых Сил беспилотных систем. Силы нуждаются в гибком и автономном бюджете. С подходами, которые есть в Минцифры, а не в Минобороны.

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