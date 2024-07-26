Як зробити Сили безпілотних систем ефективними, або Чому спецслужби на голову випередили ЗСУ у війні нового покоління

Я часто намагаюся звертати увагу українського народу на той важливий факт, що СБУ та ГУР нині випереджають за своєю ефективністю ЗСУ у двох важливих жанрах військових дій. Ми маємо пишатися тим, що наша держава виграє зараз в агресора дві битви дронів — удари по тилу та удари на морі. Я щасливий тим, що мій новорічний прогноз — що "війну шахедів" ми зможемо вигравати цьогоріч — справджується.

Але мені дуже образливо, що ЗСУ відстають. Чому так склалося? Вбачаю, за великим рахунком, один фактор. Це робота з творцями озброєнь.

По-перше, це гроші. ГУР та СБУ мають більшу політичну вагу в системі держави. Оскільки це структури, які активно працюють з цивільними (особливо СБУ), то вони мають можливості заохотити дружніх бізнесменів спонсорувати розробки та виробництво чогось нового.

(Звернімо увагу, що держбюджет практично жодним чином тут не допомагає — держава просто вилучає гроші у громадян і сидить на них, використовуючи дуже неефективно).

По-друге, з тих же причин вони можуть розв'язувати адміністративні проблеми — "пробити" дозволи на випробування, завезти в країну необхідне обладнання, організувати виробництво озброєння, повирішувати з допуском до експлуатації тощо. "Відмазати" від мобілізації в окопи інженерів, що має колосальну важливість.

(І тут знову звернімо увагу, що держава загалом поступає протилежним чином — нищить виробництво, робить з інженерів стрільців та водіїв, забороняє випробувальні польоти приватних фірм, шантажує на митниці тощо).

Словом, спецслужби можуть дати "дах" та кошти.

А ЗСУ в цей час тонуть, а інколи й самі себе топлять в паперах. Винятки, як на мене, радше підтверджують правила.

За гарними дронами — великі черги, і перші місця в них — зазвичай, не у Збройних Сил.

Оце все слід врахувати під час побудови нових Сил безпілотних Систем. Сили потребують гнучкого й автономного бюджету. З тими підходами, які є у Мінцифри, а не у Міноборони.

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